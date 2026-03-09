G7據報開會研釋放石油儲備 美國等3國料支持 油價升幅即收窄

據外媒報道，七國集團（G7）財長今日（9日）將召開緊急會議，討論在國際能源署（IEA）協調下聯合釋出應急石油儲備的可能性，以應對海灣衝突後油價飆升的局面。受消息影響，國際油價升幅收窄，其中WTI原油期貨升幅收窄至不足14%，布蘭特原油期貨升幅亦收窄至16%。

或釋出3億至4億桶石油儲備

報道引述消息指出，G7財長和國際能源署署長將於紐約時間上午8點30 分舉行視訊會議，討論伊朗戰爭的影響，而美國等3個G7國家已表態支持有關方案。報道又指，部份美國官員認為，聯合釋出3億至4億桶石油儲備將是合適舉措，相當於12億桶總儲備的25%至30%。

報道提到，國際能源署32個成員國持有的戰略儲備，是為了應對油價危機而設立的集體應急體系的一部分。國際能源署成立以來，成員國亦已集體釋放5次石油儲備，最近兩次則是在2022年，當時是為了應對俄烏戰爭後油價的飆升。

