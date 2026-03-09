油價飆漲恐重演70年代能源危機 以史為鑑揭5大規律 金價不一定受惠

隨着中東局勢惡化，導致油價飆升至逾百元，市場已憂慮重演70年代能源危機。中國經濟學家任澤平旗下分析平台「澤平宏觀」發文指出，回顧1970年代的兩次石油危機，均會出現「五大規律」，最終導致全球股市承壓。至於美伊戰爭會否重演70年代能源危機，則取決於衝突是速戰速決、持續數周還是持續數月以上，一旦戰爭持續超預期，將可能引發通脹及貨幣收緊預期，影響全球資產定價，以至各國加大能源和軍備競賽。

1973年爆第一次石油危機

文章指出，第一次石油危機發生於1973年至1974年，當時熱戰僅持續20天，但影響深遠。阿拉伯產油國為報復西方支持以色列，首次宣佈對美國、荷蘭等國實施石油禁運，又將油價提高70%，並每月遞減5%的石油產量，直到以色列撤軍，最終油價短短3個月內由每桶3美元暴漲近4倍至13美元，引發資源危機和資產價格巨變。

值得留意的是，1971年布雷頓森林體系（Bretton Woods System）解體，即當時戰爭正值黃金與美元脫鈎期，令美元信用動搖，黃金則開啟了長達十年的超級牛市，在1973年至1980年期間，金價曾飆升9.5倍。相反，受高油價和滯脹影響，美股道指在1973至1974年的熊市中暴跌超過45%，連帶英國及日本等國股市也遭遇重挫。

1978年爆第二次石油危機

第二次石油危機發生於1978年至1980年期間，伊朗當時作為世界第二大石油出口國，於1979年爆發伊斯蘭革命，並引致石油暫停出口長達60天，引發市場恐慌性囤積，油價由13美元飆升至34美元。到了1980年兩伊戰爭全面爆發，兩國合計每天約400萬桶的石油中斷，佔OPEC產量的15%，進一步將油價推上41美元歷史高位。

不過，金價今次走勢呈現前高後低，未有出現長期上漲。雖然在1979至1980年伊朗革命、全球通脹及地緣恐慌階段，金價曾於1980年1月較1978年4月上漲285%至675.3美元；但自踏入兩伊長期消耗戰後，市場避險情緒逐漸釋放，黃金年均價於1982年最低曾降至300美元以下。

美國方面，油價暴漲引發當地通脹報復性反彈至15%，時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）於1977年8月持續加息至1980年3月，利率最高突破19厘，幅度超過1400個點子，令美國經濟在1980年和1982年陷入衰退，股市亦持續受壓。

歸納五大規律 資產價格「三步走」

從這兩段歷史中，文章歸納出五大規律。第一，表面是歷史爭端，背後實為資源爭奪，從古到今的焦點始終都是石油；第二，資產價格「三步走」，第一階段是情緒驅動，避險資產上漲；第二階段是通脹傳導，大宗價格上漲，企業盈利分化；第三階段是通脹引發貨幣政策收緊，股市、債市及黃金均承壓。

第三，油價衝擊取決於「供需緊平衡」程度，由於前兩次石油戰爭正值石油佔比逾煤炭達40%，中東出口佔全球60%，高度依賴的格局放大了衝擊；第四，黃金短期避險，長期回歸三大屬性。第五，全球股市承壓，如果引發能源危機和通脹，貨幣政策被迫收緊，企業盈利受通脹侵蝕，同時受風險厭惡和無風險利率壓制。

針對美國總統特朗普今次掀起「第三次能源戰爭」，文章更認為背後有四大目的，當中包括控制關鍵資源、維護「石油美元」的金融霸權體系、服務中期選舉，以及鼓勵製造業回流。同時，美軍早前突襲委內瑞拉效果超預期，事件並沒有演變為持續的區域衝突，委內瑞拉很快屈服，美國收穫大量石油利益，資本市場亦反應有限，給予特朗普極大信心發動襲擊伊朗。

一旦衝突持續 影響全球資產定價

對於今次美伊戰爭對資產價格的影響，文章認為目前美伊衝突正向「中等烈度區域衝突」演進，資產價格影響取決衝突是速戰速決、持續數周抑或持續數月以上，一旦戰爭持續時間超預期，可能引發通脹進而觸發貨幣收緊預期，影響全球資產定價，以至各國加大能源和軍備競賽。

各類資產中，若美伊衝突和霍爾木茲海峽封鎖持續，石油出口將大幅下降，油價可能大漲；金價則受避險情緒利好，但通脹預期利空，長期仍受去美元化影響；股市方面預期整體受壓，主因油價上漲侵蝕企業盈利，並可能引發利率上行，尤其利空科技與高負債行業，但資源及能源板塊受益於漲價預期，有望走出獨立行情。

此外，伊朗除了擁有石油之外，還有豐富的天然氣、尿素、乙烯、甲醇等產能，其中天然氣佔全球總儲量約17%，穩居全球第二位，尿素產能佔全球總產能5.42%，甲醇產能佔全球總產能的9.2%，電解鋁產量則佔全球0.8%，如果衝突持續，不排除掀起漲價潮。