霍爾木茲海峽被封 科威特及阿聯酋等被逼減產 「油價破百後還會再漲」

據彭博報道，隨著霍爾木茲海峽幾乎完全封鎖，加上多個中東主要產油國被迫減產，國際油價周一（9日）集體暴漲，布蘭特期油最高曾升逾23%至每桶114.49美元；紐約期油（WTI）更一度升27%至115.67美元。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow警告，油價100美元的心理關口，可能只是一個短期的價格目標，隨著衝突持續，油價還會繼續上漲。他解釋，由於油輪無法裝載導致儲存空間爆滿，產量將進一步受到抑制。

事實上，由於霍爾木茲海峽封鎖，導致石油儲存設施迅速爆滿，科威特及阿聯酋已開始削減產量；而伊拉克早於上周已開始關閉部分產能。

特朗普：只是「非常小的代價」

美國總統特朗普發文回應油價飆升，稱短期價格波動對美國、全球乃至和平而言只是「非常小的代價」。他補充表示，摧毀伊朗核威脅的行動結束時，油價將迅速回落。他更於周六發文威脅，美國將考慮打擊以往未被列為目標的伊朗地區及群體。

報道指，能源價格急升正成為蔓延全球的骨牌效應，中國政府已下令國內頂尖煉油廠暫停出口柴油及汽油；南韓亦正檢討是否實施30年來首次的石油價格上限。

關閉產能或擴至每日400萬桶

摩根大通分析師Natasha Kaneva等人在報告中指出，隨着儲油空間耗盡及瓶頸持續，預計到下周末，中東地區被迫關閉的石油產能可能擴大至每日超過400萬桶。

Karobaar Capital首席投資官Haris Khurshid亦指，目前市場最大的恐懼仍是霍爾木茲海峽的運輸中斷。他表示，產能削減雖然重要，但市場更擔心石油無法順利運出。