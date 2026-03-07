霍爾木茲海峽被封 油價單日急升12% 再關閉數周恐引發全球經濟危機

美國伊朗戰事持續，霍爾木茲海峽交通近乎癱瘓，紐約及倫敦期油周五突破齊齊90美元大關，創2023年10月以來新高，分別大升12.21%及8.52%。多位能源業高管和交易員預測，若衝突持續，油價將在數日內突破100美元，甚至可能飆升至150美元，引發全球經濟危機。

紐約及倫敦期油本周分別大升35.6%及27.88%，分別創自1983年和1991年有記錄以來的最大周升幅。霍爾木茲海峽是全球能源運輸的關鍵咽喉，彭博報道指，霍爾木茲海峽的通行已幾近停擺，波斯灣內空載的超級油輪所剩無幾，同時令到產油國要被迫削減產量。

料未來幾天先突破100美元

即使本周油氣價格飆升，但有專家認為，目前價格仍遠低於俄烏戰事後創下的高點，反映市場對霍爾木茲海峽長期關閉可能產生的影響仍過於樂觀。Rapidan能源集團總裁、前白宮官員Bob McNally警告，一旦市場意識到海峽不是短期癱瘓，而是要關閉好幾周，預計倫敦原油將在未來幾天到幾周內達到並超過100美元。

麥格理全球能源策略師德維迪更直言：「根據我們的分析，霍爾木茲海峽關閉幾周將引發一系列連鎖反應，可能將原油價格推高至每桶150美元甚至更高。」

美以向伊朗發動軍事行動。美聯社

中東產油國紛減產及停產

由於無法通過霍爾木茲海峽出口，伊拉克本周被迫開始關閉其最大油田，據報科威特亦已削減產量。卡塔爾能源部長卡比（Saad al-Kaabi）接受《金融時報》採訪時表示，卡達最大的液化天然氣（LNG）廠遭伊朗無人機襲擊後，被迫宣布進入不可抗力狀態，即便戰爭立即結束，也需耗時「數周至數月」才能恢復正常供應。

卡比又預期，戰事若持續，預期所有波斯灣出口國，未來幾天內都會跟隨宣布進入不可抗力狀態，並將拖累全球經濟。

事實上，部分美國的原油溢價達到2020年以來最高，挪威一種主要原油的價格本週也大幅上漲。沙地更上調4月對亞洲原油售價，升幅創2022年8月以來最大。各國政府正嘗試採取措施緩解市場壓力，美國已發布通用許可，允許印度煉油廠採購因制裁而滯留在海上的俄羅斯原油。據共同社報導，日本也在考慮釋放戰略石油儲備。

替代路線僅正常出口量三分一

另外，產油國也尋找替代出口路線，但成效有限。沙地準備跨越1000多公里將原油運往西部港口，阿聯酋也有繞過海峽的路徑。但這兩條繞行路線加起來僅佔正常時期通過海峽的2000萬桶日流量的三分之一。瑞銀集團商品分析師Giovanni Staunovo表示，如果海峽保持關閉，所有人都會受到影響。

油價持續攀升，將阻礙美國聯儲局減息。

多名分析師相信，若油價進一步攀升，將加劇通脹威脅以及經濟衰退風險。

油價倘維持90美元 通脹恐抬頭

Coin Bureau首席市場分析師Nic Puckrin警告，如果油價「顯著」突破80美元大關並維持數周，將開始增加通脹前景。而油價若飆升至90美元以上並保持高位，可能很快演變成一種長期的結構性轉變。

油價倘升至100美元 滯脹風險增

Interactive Brokers高級經濟學家José Torres表示，油價達到100美元將標誌著真正的油價衝擊，可能導致通脹率回升至3%，同時聯儲局減息前景也將受阻，滯脹風險增加。摩根士丹利首席投資官威爾遜指出，油價達到每桶100美元可能會顛覆股市的樂觀情緒，因油價對經濟增長的負面影響，或導致股市受壓。

油價倘升至120美元 經濟陷衰退

美國對冲基金Marathon Asset Management首席執行官Bruce Richards表示，油價達到每桶120美元可能引發美國經濟衰退，並造成滯脹環境。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼預測，如此幅度的油價飆升可能使整體通脹率上升約1個百分點，並加劇經濟衰退風險。

