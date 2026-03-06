美國2月非農意外減少9.2萬個 失業率升至4.4% 市場料提前7月減息
美國勞工部公布，2月非農就業減少職位9.2萬個，較預期新增5.8萬個大相逕庭；前值亦由新增13萬個職位下修至12.6萬個。1月失業率亦意外升至4.4%，市場預計維持4.3%。
美國2月私人部門職位減少8.6萬個，扭轉市場預期的增加6.5萬個；製造業職位減少1.2萬個，預期亦是增加3000個；政府部門職位減少6000個。
美股三大指數急挫
美股三大指數應聲下滑，道指期貨跌逾550點，標期及納期亦分別挫1.1%及1.4%。
美元指數升幅收窄，成一度轉跌，暫報99.263，升0.2%。10年期債息一度急跌至4.1厘邊緣，最新報4.15厘，升0.6點子。
7月減息成主流
就業數據意外疲弱，推動減息加快預期，主流認為今年首次減息提前至7月，機率從49%增至51.9%。
