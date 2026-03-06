Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國2月非農意外減少9.2萬個 失業率升至4.4% 市場料提前7月減息

宏觀經濟
更新時間：21:42 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:42 2026-03-06 HKT

美國勞工部公布，2月非農就業減少職位9.2萬個，較預期新增5.8萬個大相逕庭；前值亦由新增13萬個職位下修至12.6萬個。1月失業率亦意外升至4.4%，市場預計維持4.3%。

美國2月私人部門職位減少8.6萬個，扭轉市場預期的增加6.5萬個；製造業職位減少1.2萬個，預期亦是增加3000個；政府部門職位減少6000個。

美股三大指數急挫

美股三大指數應聲下滑，道指期貨跌逾550點，標期及納期亦分別挫1.1%及1.4%。

美元指數升幅收窄，成一度轉跌，暫報99.263，升0.2%。10年期債息一度急跌至4.1厘邊緣，最新報4.15厘，升0.6點子。

7月減息成主流

就業數據意外疲弱，推動減息加快預期，主流認為今年首次減息提前至7月，機率從49%增至51.9%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
1小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
7小時前
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
01:44
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
突發
4小時前
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
5小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
影視圈
5小時前