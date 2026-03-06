美伊戰火波及中東金融中心 豪宅客縮沙 杜拜地產股挫10% 金融才俊叫停面試

中東局勢急轉直下，戰火更直接蔓延至阿聯酋門戶。杜拜及阿布扎比這兩個一直被視為資金避風港的城市，正面臨前所未有的考驗。隨著伊朗導彈來襲，不少正考慮移居當地的金融才俊及富豪紛紛打退堂鼓，甚至有部分已在當地的外籍人士正尋求包機撤離。這場危機正動搖阿聯酋作為全球金融及旅遊樞紐的地位，樓市及人才流動首當其衝。

據彭博報道，當杜拜居民坐在陽台上目睹伊朗導彈被攔截期間，駐倫敦的招聘顧問Ashwin Anil開始接到潛在求職者的來電和短信，他們正在考慮是否遷居這座海灣大都市。其中半數人現在開始猶豫不決。

負責私募股權、信貸及創投基金招聘業務的Anil表示，這些求職者在重新評估局勢期間暫停了求職流程。他補充，企業方面也在重新考慮當地的招聘計劃。

地緣風險升溫 海灣樞紐吸引力面臨考驗

近期億萬富豪、資產管理公司及全球銀行的湧入，曾讓人認為靠近全球最動盪地區這一地理劣勢可被悄然忽略。然而，至少短期而言，隨著美國及以色列對伊朗展開軍事行動、伊朗方面予以反擊，這種看法似乎已經改變。阿聯酋當局周四晚間向杜拜居民發出導彈襲擊警告，敦促其立即尋求庇護。

目前尚不清楚有多少外籍人士正在考慮遷離，或決定放棄遷居計劃，這在很大程度上取決於未來幾周的局勢發展。但最顯著的變化在於，那些曾將阿聯酋視為輕鬆免稅選項的人們，開始意識到其另一面。

事實上，在襲擊中，阿聯酋成功攔截了幾乎所有射向其境內的飛行器。導彈被攔截的同時，外賣配送照常運行，生活大致如常。然而，如豪華棕櫚島費爾蒙酒店起火等畫面，可能難以從公眾記憶中抹去。

銀行與資產管理：短期或「重置」 長線仍看好

布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）、KKR及貝萊德一直在競相增加海灣地區的交易。摩根士丹利及高盛已組建團隊，部分資深銀行家越來越多地將時間投入該地區。對許多併購巨頭而言，中東正成為可行的投資目的地，而不僅僅是資金來源。一位資深銀行家表示，過去一周的事件可能導致私募股權交易活動短期內出現「重置」。

該銀行家補充，該地區重振國際投資者信心的最快途徑將是透過主權財富基金。部分人士認為，衝突持續時間最終將決定該地區所受影響程度。

布魯克菲爾德行政總裁Connor Teskey亦表示，「我們是非常長線的投資者。中東在全球舞台上的存在感日益增強。這些正是我們希望長線投資的資產類別及地理區域。」

超級富豪於稅務優惠與安全考量之間取捨

然而，當前局勢可能擾亂富裕人士流向阿聯酋的趨勢。過去十年，新冠疫情期間遠程工作的興起幫助吸引數字遊民前往阿聯酋，而四年前普京全面入侵烏克蘭後，數千名俄羅斯人湧入杜拜。對沖基金創始人、體育團隊老闆及億萬富豪繼承人均已成為阿聯酋居民。

隨著商業航班停飛數日，部分人已轉而使用私人包機，從阿曼馬斯喀特或沙烏地阿拉伯利雅得等地出發。

但對部分人而言，該地區的稅務優惠吸引力仍超過安全擔憂，即使是短期內。私人飛機預訂平台EnterJet創始人Charles Robinson表示，他已接到滯留倫敦的阿聯酋居民請求，希望安排飛機返回家園，以免在英停留觸發稅務事件。對於那些接近英國免稅年度停留上限的人士而言，他們的觀點是，飛機的成本遠低於若留在英國並按財政年度被徵稅的費用。

亞馬遜數據中心遭破壞

另外，大量資金正流入AI領域，阿聯酋已在該行業建立廣泛的國際合作。近日亞馬遜雲服務警告，由於無人機襲擊損壞其中東地區三個數據中心，其服務可能面臨長期中斷。該公司表示，其中兩個設施在阿聯酋被「直接擊中」，另一個在巴林的基礎設施受損。

包括亞馬遜在內的至少兩家公司已向在阿聯酋運營的客戶發出建議，作為預防性業務連續性措施，建議將關鍵數據備份至中東以外地區。

機場全方位旅遊樞紐形象被打破

衝突亦對杜拜另一增長引擎構成威脅。杜拜耗資數十年及數十億美元，將自身從沙漠前哨轉型為永不眠的全方位旅遊樞紐。其主要機場成為全球最繁忙機場，旗艦航空公司阿聯酋航空成為全球最大國際航空公司。這套運營體系以便利及韌性為核心，即使在疫情期間也能可靠運行，惟杜拜、阿布達比及多哈上空空域的封閉，打破了這一形象。

取而代之的是絕望旅客滯留機場、無便捷逃離路線的故事。阿聯酋航空機隊目前分散於全球各地，僅能執行少量疏散航班以幫助疏導滯留旅客。多哈及阿布達比的情況亦無不同，當地旗艦航空公司已停飛飛機。

買家轉為觀望態度

來自全球的超級富豪買家在杜拜大舉購入豪華別墅及頂層公寓。即使地區緊張局勢升溫，這些購入行為仍持續進行。但現在經紀人表示，許多買家正採取觀望態度。早期跡象顯示，部分買家正在暫停購買「樓花」的計劃。惟經紀人表示，現在判斷最新事態發展將如何影響阿聯酋房地產市場仍為時過早。

相反，股票市場正在反映投資者的擔憂。投資者拋售了房地產巨頭如伊瑪爾地產（Emaar Properties）及DAMAC Properties的美元債券。周三股市恢復交易後的兩個交易日內，伊瑪爾股價暴跌10%，阿布達比最大開發商Aldar Properties的股價亦同樣下挫。