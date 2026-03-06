中東戰事恐長達百日 油價壓垮美國舊經濟股 華爾街恐慌蔓延全球股市

伊朗戰事推升油價、美股波動加劇。紐約原油盤中一度暴漲8%，升至82.16美元，創2024年7月以來新高；布倫特原油亦上漲近4%；美國天然氣期貨上漲曾近3%，柴油期貨一度漲約7%。美股道指周四一度急挫1162點，最終收跌784點或1.61%。標指及納指收市分別跌0.57%及0.26%。分析指，能源價格走高或推升通脹，令美國聯儲局減息前景更趨複雜，進而為股市增添壓力；有分析相信舊經濟股會先被壓垮，通脹恐慌其後再蔓延到股市其他部分。

三菱日聯金融集團高級外匯經濟學家Lee Hardman表示，當前的不確定性仍然很高，市場尚無法判斷沖突將持續多久，以及全球能源供應會受到多大程度的沖擊。

若戰事延長 風險資產或進一步惡化

美國銀行高級投資策略主管Rob Haworth亦稱，市場關注的核心問題包括霍爾木茲海峽的航運是否能夠恢復，以及戰爭將持續多久。他指出，市場一直希望這場沖突是短暫的。但沖突範圍一直在擴大，如果戰爭持續時間更長、影響進一步擴散，風險資產的情緒可能會明顯惡化。

道瓊斯工業平均指數周四由高盛、卡特彼勒、沃爾瑪領跌，均跌逾3%。據彭博報道，Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley表示，今日原油大幅上漲，通常首先會壓垮傳統經濟股。然而，如果持續下去，通脹恐慌將蔓延到股市的其他部分。

他亦指，美股同時面臨人工智能產業的擔憂，以及私人信貸方面的更多負面消息。因此，其他主要指數可能很快就會出現更多疲弱，尤其是如果原油價格持續上漲的話。

降息預期亦遭打壓

據美國《政治報》報導，美國目前正追加人力等資源，以支持戰爭持續至少100天，甚至到9月。在衝突持續的影響下，油氣價格大漲，聯儲局降息預期也遭遇打壓。

高盛曾提醒，未來幾周的局勢發展可能會決定接下來的國際油價走向。高盛亦預期，一旦霍爾木茲海峽的封鎖時間延長數周，國際油價或突破100美元/桶大關。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利早前亦表示，美伊衝突令他對今年減息前景更不確定，認為需要獲得更多數據。 他原本預期，在2026年年初，隨著通脹壓力逐步緩解，美聯儲將有空間進行一次降息。但目前能源價格若因衝突上升，可能再次推高通脹，同時，戰爭帶來的不確定性也可能打擊消費與投資，反而拖累經濟。芝商所美聯儲觀察工具顯示，今年美聯儲甚至有13.7%的可能性全年不降息。

