呂耀東兩會提案 倡加強華裔青年認識祖國 從「文化旁觀者」轉為「情感參與者」

港區全國政協委員、嘉華國際（173）主席兼銀河娛樂（027）主席呂耀東，在兩會提出多份政協提案，建議促進人工智能在中華文化國際傳播中發揮積極作用；發揮香港優勢，推動全球華裔新生代更好融入祖國發展大局；以及建議展開「消費積分－個稅抵扣」激勵機制，推動全國消費擴容提質。

聯動香港資源 建國際人才對接樞紐

呂耀東認為，應立足香港優勢，加強華裔青年對祖國發展成就的認識，推動他們從「文化旁觀者」轉變為「情感參與者」及「發展建設者」。他指出，一方面要聯動香港的政府機構、社團組織以及高校等資源，依託大灣區為華裔青年提供創新創業機遇；同時透過建立華裔新生代人才庫，常態舉辦「政策解讀+基地推介+項目路演」打造國際化人才對接樞紐；並構建「香港預孵化+大灣區加速轉化」的聯動模式，以及設立華裔新生代大灣區創業專項基金，實現跨境聯動支持華裔青年創新創業。

借鑒港盛事經驗 以文旅體育為核心紐帶

他續指，應搭建文化交流互鑒的青年橋樑，建設全球華裔線上交流平台，促進粵港澳與華裔青年交流中華文化、創業經驗與發展機遇，同時借鑒香港舉辦演唱會與體育賽事的成熟經驗，結合大灣區廣闊文旅空間，邀請海外華裔新生代藝人與體育健兒參與交流，打造跨境青年文旅露營、體育聯誼等特色場景，以文旅體育為核心紐帶，推動交流由「單次參與」走向「長效聯動」，助力華裔新生代深度融入祖國發展。

推動AI創作有回報、傳播有價值

人工智能發方面，呂耀東提出，可廣泛開展AI創作工具普及推廣工作，提升大眾對AI創作的認知度和使用率，並推動優質作品商業化轉化，真正實現「創作有回報、傳播有價值」的良性循環，進一步激發全民參與中華文化共創傳播的積極性。

他提出，要暢通全球傳播渠道，依託大數據、AI技術，建立國際受眾畫像資料庫以及分析受眾反饋，更鼓勵海外華人華僑運用AI技術，結合當地文化特點，創作適配本地受眾的中華文化內容，推動中華文化融入當地社會。

建議推行「消費積分－個稅抵扣」 支持消費循環

另一方面，呂耀東建議，基於現有的個人所得稅專項抵扣計劃，探索推行「消費積分－個稅抵扣」激勵機制試點，允許將消費積分折算為個稅抵扣額度，以此建立正向消費激勵，形成「消費積分、個稅抵扣、提振消費」的良性循環。

他建議，應科學選取長三角、珠三角及成渝雙城經濟圈等重點城市開展試點，同時要合理設定積分抵扣標準與額度。他認為，「消費積分－個稅抵扣」激勵機制如能試點推廣，將切實提振消費、惠及民生、推動經濟高品質發展，為推動全國消費擴容提質、助力構建新發展格局貢獻力量。