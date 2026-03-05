人大代表建議取消「調休」惹熱議 關注「隱形加班」 倡保障離線休息權｜兩會2026

2026全國兩會召開之際，除政府工作報告公佈GDP增長目標等宏觀數據外，人大代表亦相繼提多項貼近日常生活的民生議題，如建議取消調休、增加三孩家庭育兒補貼至每月5000元、減少隱形加班等職場權益保障，並引發網民熱議。

擴大公共假期 建議盡量不要調休

內地五一、國慶、春節等放長假，通常需要調休安排，例如2026年春節假期調休共9天，從2月15日休至2月23日，但在2月14日和2月28日均需調休上班。對此全國人大代表田軒建議，盡量不要調休，盡量擴大公共假期，並表示調休確實能夠延長假期，但從休息到工作模式的切換是比較難適應，這一建議迅速獲得廣大網民支持。

有網民指出，假期太少才會紮堆出行，實際上等同於高額過節，還有不少網民評論「取消調休，落實雙休」 、「可以多休，不要調休」。

法律必須清晰界定 保障勞動權益

除調休外，職場問題中的「隱形加班」也備受關注。調查顯示，相當比例職場人幾乎每天加班、甚至需24小時待命，這表明以「固定工時、固定場所」為基礎的傳統權益框架已難以適用。全國人大代表吳小穎指出，雲技術、數據和算法的叠代使傳統勞動形態劇變，工作場所虛擬化、勞動時間彈性化成為常態。

人大代表趙明枝亦關注勞動者「為群所困」的現象，強調下班後通過手機隨時響應工作的「隱形加班」問題突出，並再次呼籲保障勞動者的離線休息權。她提出在數智化程度較高的企業中，彈性工作制在實踐中往往異化為要求員工全天候在線、即時響應，導致實際工作時間遠超法定標準。

然而，由於這種工作模式缺乏書面審批、固定場所和明確的時長記錄，勞動者的超時付出難以被認定為加班，無法獲得相應的加班費或調休。因此她強調，法律必須對生活與工作的邊界作出清晰界定，以保障勞動者的合法權益。

鼓勵嬰幼兒父母實行彈性工作制

此外，多孩家庭育兒壓力一直是民眾關切的重點。「十五五」規劃綱要草案在部署完善生育支持政策時提出，全面落實生育休假制度，鼓勵用人單位對3歲以下嬰幼兒父母職工實行彈性工作制，這一提案亦得到網民支持。

在育兒補貼上，2025年國家雖已出台3歲以下嬰幼兒育兒補貼政策，但今年全國人大代表龐永輝進一步建議，大幅提高育兒補貼標準，發行長期育兒專項國債籌集資金，提振生育意願。具體而言，要給予一孩每月1,000元、二孩每月3,000元、三孩及以上每月5,000元補貼，直至孩子年滿3歲。同時，對多孩家庭實施所得稅、社保減免，進一步減輕家庭經濟負擔，讓補貼政策真正起到激勵作用。

對此有評論直指「本末倒置，沒有一孩哪來的三孩？」很多網民認為，能生三孩的都是有錢人，也不需要這麼多補貼；還有網民分析，養孩子跟錢多少沒有直接原因，「一雙鞋50可以買，500也可以買，補的應該是社會製度，比如幼兒可以有托幼所之類的，比如兒童醫療。」

