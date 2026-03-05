Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港打造黃金交易中心訂明確路線 今年試行結算系統 研加密幣掛鈎產品等創新應用

宏觀經濟
更新時間：10:19 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:19 2026-03-05 HKT

香港正全力打造國際級黃金交易中心，投資推廣署總裁（運輸及物流/工業）王國藩近日表示，這項被特區政府視為「重中之重」的黃金貿易生態圈建設，已訂下明確路線圖，其中專屬的黃金結算系統 「今年就會試行運營」，港府早前亦訂下三年儲金2000噸的目標。與此同時，當局正對接儲運、保險、貿易融資等不同領域的企業落戶香港，「成條鏈缺一不可」。據悉，今年內會陸續有相關基建公司來港。

黃金對投資者或央行「都好重要」

王國藩表示，當前全球地緣政治局勢複雜，黃金的避險與金融屬性更為凸顯，無論是對投資者還是央行儲備而言，「都好重要」。他又稱，政府除精煉、儲存、貿易等傳統環節外，更積極探索黃金ETF與加密貨幣掛鈎的黃金金融產品等創新應用。

深圳點金五年前已落戶香港

市場上早有煉金企業默默布局。深圳點金董事長黃文彬表示，公司五年前已落戶香港，並於大埔工業區租下逾8000平方呎廠房，計劃總投資額達1.5億美元，開展黃金國際生產精煉及貿易的全鏈業務。他坦言，雖然香港廠房需要重新申請倫敦金銀市場協會（LBMA）等國際認證，流程「耗時間同埋耗金錢」，但在獲得認證前，已透過「來料加工」模式將黃金交予深圳廠房處理，確保業務持續運作。

黃文彬強調，其深圳廠房持有完備的國際牌照，更是上海黃金交易所去年交割量排名第二的交割商。他看好香港的國際化優勢，認為企業完全有能力在港獨立開展國際精煉業務。他又指，香港發展黃金市場離不開內地支持，隨着市場推動人民幣結算，背靠央行年購數百噸黃金的龐大需求，「參與嘅人越多，形成市場之後大家都有多啲機會」。

黃文彬坦言，其公司已投放5000萬美元，亦已引入十多名深圳專才來港，並計劃在本地招聘財務、交易人才，甚至自行培訓專業工人，以支持業務發展。談及市場的健康發展，黃文彬特別呼籲政府在吸引企業的同時，必須做好把關。他強調，「唔好畀破壞者搞亂咗市場名聲，個市場要大家喺初期好好呵護」，認為嚴格的篩選機制對維護香港黃金市場的國際信譽至關重要。

正益資本對新政策感到振奮

另一方面，見證香港貴金屬市場數十年興衰的正益資本董事總經理張強生，對港府的新政策感到振奮。他回顧1980年代，香港曾是世界第四大黃金市場，其後被東京期貨交易所取代，地位逐漸沉寂。他認為，特區政府今次先建清算體系、再設立中央倉庫，並定下三年儲金兩千噸的目標，步驟十分妥當。他指出，目前美國芝加哥商品交易所的黃金庫存僅千噸級別，上海期貨交易所更只有百噸左右，若香港能實現2000噸儲備，「絕對有機會在世界黃金市場排到一個重要的地位」。

他期望香港未來的黃金交易平台，能有期貨、人民幣計價等各類產品，並實現「上海金在香港交收」的互聯互通，打造香港黃金市場的獨特優勢。張強生還認為，黃金產業發展將為香港帶來大量優質就業機會， 「對年青一代畢業生帶來的機會好大」 。

對於金價走勢，張強生分析，在全球去美元化及央行持續增持黃金的背景下，金價長線看牛。他預測2026年有望達到每盎司6000至6500美元區間，即使出現調整，在4600至4700美元水平將有強勁承接。

投資推廣署：籌備專屬優惠政策包

為吸引全球黃金企業落戶，王國藩透露港府正籌備專屬的政策包，包括「新型工業化加速計劃」，最高可獲2億元資助，並考慮提供稅務優惠。他進一步說明，投資推廣署會為有意落戶的企業提供一對一的針對性協助，根據企業的具體業務需求，協助對接最合適的資源。例如，精煉廠或倉儲營運商需要廠地，會協助對接科技園公司、北部都會區，甚至河套地區的港深創科園等不同載體。

