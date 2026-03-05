兩會料聚焦「產能出海」破關稅 幸福消費成新趨勢 學者：港融合勿失國際化地位

2026年全國兩會召開之際，作為 「十五五」 規劃的開局之年，市場關注今年兩會將聚焦哪些關鍵議題，有學者接受《星島頭條》專訪時預測，除了擴內需、促消費等長期議題外，產能出海也將成為重點，並預期香港隨着國際金融中心升級與北都科創發展，將與大灣區深度融合，但強調在「融合」的同時不能失去「國際化」定位。此外，在百年未有之大變局下，突破晶片、AI、人形機器人等領域的 「卡脖子」 技術，實現科技自立自強，亦是中國經濟保持競爭力的關鍵。

大宗實物消費模式已成過去

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余淩曲表示，今年兩會的特殊之處在於立足「十五五」開局關鍵時刻，既要破解當下經濟發展難題，更要謀劃5年、10年長遠發展藍圖。由於中央經濟工作會議去年底已為本次兩會定調，明確提出「堅持內需主導，建立強大國內市場」，在他看來，消費已被置於「最終極內需」位置，因投資作為中間需求，其可持續增長必須由消費拉動，若單純擴大產能而無法被消費方面消化，投資只能淪為一次性需求。

除短期發力擴內需外，長遠角度來看，一方面要完善收入分配調節機制與社保體系，讓居民收入增長與經濟增長同步，令消費成一個持久動力，從根本上解決消費動力問題，而非僅僅通過短期刺激消費。在供需匹配上亦需注意，以房產、汽車、家電等大宗實物消費為主的模式已經過去，「幸福經濟」正成為消費新趨勢，即能夠提高獲得感、幸福感的服務與體驗類消費，例如旅遊、培訓、寵物陪伴等服務類消費，而國潮IP、文化特色等將成為釋放消費潛力的新切入點。

從產品出海轉向「產能出海」

產能出海則是今年兩會另一大重點議題。余淩曲指出，中國去年貿易順差達1.2萬億美元，創歷史新高，但產品出口的模式正遭遇全球多國關稅壁壘的挑戰，很多國家甚至發展中國家都認為中國產品屬傾銷式出口，會破壞當地產業發展。在此背景下，從 「產品出海」 轉向 「產能出海」，成為中國對外開放的新路徑。

與傳統產品出海不同，產能出海通過在當地佈局生產基地、組建本土化團隊，實現「在地生產、在地銷售」，不僅能規避關稅壁壘，更能深度融入當地產業鏈，帶動當地就業與經濟發展。余淩曲舉例指出，比亞迪（1211）2月份共銷售19萬輛車，但國內僅9萬輛，海外佔比逾五成，除直接在內地生產再通過滾裝船等出口外，在境外生產基地實現本地銷售也越來越多；而華為等企業更是在全球布局高端研發與產業板塊。

值得注意的是，目前產能出海的主體正向民營及中小企業延伸，除了新能源、汽車、光伏等產業能實現產能出海之外，國內的過剩產業亦在海外有機會實現高附加值的產能。對於「產業空心化」的擔憂，余淩曲認為，最先進的研發技術仍留在國內，產能出海更多利用當地市場與勞動力生產，海外收益反而能幫助國內創新研發。

香港對接國家策略具兩大方向

另一方面，香港作為國家對外開放的重要窗口，扮演着不可替代的角色，香港城市大學全球化與商業教授劉寧榮指出，國際金融中心升級與北都科創發展，將是香港對接國家發展戰略的兩大方向。

作為國際金融中心，香港「閥門」作用愈發關鍵。當前中國已是全球第二大經濟體、製造業與貿易大國，但金融領域仍需進一步與全球接軌，而香港作為海外人民幣最大離岸市場，成為連接內地與全球金融體系的重要橋梁。一方面，香港為內地企業全球擴張提供資金支持，現在很多A股尋求H股上市，如寧德時代（3750）等企業赴港上市，正是為了獲取可全球流通的資金，打造全球擴張的「資金蓄水池」；另一方面，在加密貨幣、穩定幣等金融科技新領域，香港正成為國家探索創新的試驗田。

另外，北部都會區發展仍是重中之重。劉寧榮認為，香港的再工業化並非傳統製造業的回流，而是聚焦用地少、用人少的高端科創領域，其中生物醫藥與AI成核心方向。隨着香港和大灣區融合，人員流動越發密集，接下來需要進入更高階的融合階段，共同打造全球科技創新集群。但他強調，融合與國際化並非對立，在和大灣區融合的同時，香港千萬不能失去自己的國際化而走向內地化，應兩者兼顧，甚至更應將國際化擺在更前面。

