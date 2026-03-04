油價急升恐礙美國減息 聯儲局官員開腔觀望 分析料下任主席難圓特朗普減息夢

美國與以色列聯合對伊朗發動軍事行動，導致中東局勢再度緊張，油價應聲飆升，為全球經濟前景增添不確定性，亦為美國聯儲局的減息進程蒙上陰影。多位聯儲局官員近日均表示需要觀察中東局勢發展，並評估其對通脹的影響。有分析則指，將於今年5月接任聯儲局主席的沃什（Kevin Warsh），亦可能難以兌現特朗普的「減息夢」。

明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里在紐約舉行的彭博投資會議上表示，「現在判斷這對通脹的影響以及持續時長還為時過早。」卡什卡里此前曾預計今年聯儲局將降息一次，但他現在表示對這一預測不再那麼篤定，「鑒於眼下的地緣政治事件，我們需要獲得更多數據。」

紐約聯儲料對歐洲有深遠影響

紐約聯儲行長威廉姆斯在另一場活動中指出，雖然目前金融市場受到的影響「相對溫和」，油價已經走高但漲幅尚不「劇烈」，但仍需要密切關注事態發展，「我們需要觀察這種情況會持續多久。」他又表示，油價上升可能對歐洲產生「更為深遠」的影響，並可能對全球經濟產生溢出效應。「關鍵問題在於，量化來看，這種影響對美國究竟有多大，以及其對價格穩定的衝擊會持續多久。」

堪薩斯城聯儲行長施密德亦一場活動中重申，受關稅影響的商品及服務領域均顯現出通脹壓力，直言通脹已連續近五年高於聯儲局的目標水平，「我認為我們沒有掉以輕心的餘地。」

事實上，聯儲局在今年1月決定維持利率不變，主要原因是勞動力市場改善以及對通脹頑固的擔憂。1月會議紀要更顯示，若通脹持續高於目標，部分官員甚至考慮過聯儲局可能需要加息的情形。

學者：沃什減息政策當前不合適

另外有分析指，將於今年5月接任聯儲局主席的沃什，亦可能難以兌現特朗普的「減息夢」。耶魯管理學院教授、前聯儲會部門主管William English表示，如果沃什想要一連串的減息，例如在下半年減息四次，「除非數據帶來意外，我不認為他能拿到足夠的票數。眼下的前景是，那樣的政策並不合適。」

AI帶來低通脹經濟繁榮亦成疑

此外，沃什的減息論述源於人工智能（AI）將為美國帶來低通脹的經濟繁榮，他去年11月為《華爾街日報》撰寫的評論文章中稱：「AI將成為重要的通脹抑制力量，提升生產率並增強美國競爭力。」不過，聯儲局理事沃勒曾直言：「我不認為我們當中有人相信AI是當前生產率提升的主要驅動力。」聯儲局理事巴爾、庫克及副主席傑斐遜也表達過類似懷疑。

沃什的另一項主張，通過縮減聯儲局6.6萬億美元資產負債表可為降息創造空間，同樣未在決策層或華爾街獲得廣泛認同。有分析人士警告稱，縮表過程風險重重且需要時間。

