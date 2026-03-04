Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美據報討論是否准騰訊保留對遊戲公司投資 股價考驗500元大關

更新時間：10:20 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:20 2026-03-04 HKT

據英國《金融時報》引述消息報道，美國白宮正討論是否允許騰訊（700）保留對主要遊戲公司的持股。據報白宮高層官員已召開會議，以研究騰訊對美國與芬蘭遊戲公司的投資是否構成國家安全風險。消息傳出後，騰訊股價今早曾跌逾1%，低見503.5元，險守500元大關；暫報509元，跌約0.3%。。

報道指出，數名內閣官員原定昨日（3日）討論有關事項，但因日程安排問題推遲會議，且尚不清楚美國政府傾向強制出售資產，抑或允許繼續投資。

持有Epic Games及Riot Games等

目前騰訊持有開發《Fortnite》（要塞英雄）的美國遊戲公司Epic Games達28%股權，並全資擁有開發《英雄聯盟》的Riot Games，以及控股開發《部落衝突》的芬蘭手遊公司Supercell。

報道提到，騰訊去年夏天亦曾與美國外國投資委員會（CFIUS）就相關緩解措施磋商，以回應華盛頓方面的安全關切。目前有關騰訊遊戲投資的審查，更已成為CFIUS歷時最長的個案之一。
 

