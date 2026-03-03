港澳金管局加強合作 擴至金融基建、訊息交流互動等領域

香港金管局與澳門金管局代表今日（3日）進行會面，雙方就進一步加強兩地金融多維度合作展開交流，並於會面期間共同簽署經修訂的《諒解備忘錄》。

港澳金管局多年來一直在銀行監管方面保持緊密合作，是次《諒解備忘錄》的修訂主要是在原來的合作基礎上，新增金融基建合作、貨幣和數據統計方面的訊息交流互動、兩地行業合作培訓及交流等章節內容，以進一步豐富備忘錄的涵蓋範圍。

余偉文：為國家經濟金融發展作更好貢獻

香港金管局總裁余偉文表示，香港和澳門同為粵港澳大灣區建設的中心城市，兩地共同維護金融市場穩定、支持金融發展，既有利於提升兩地協同，亦使雙方為國家經濟金融發展作出更好貢獻。新修訂的《諒解備忘錄》將雙方合作範疇擴展至金融基建、訊息交流互動等更全方位的領域，為深化港澳兩地金融合作奠定更紮實的基礎。

黃善文：維護兩地金融市場長遠穩健發展

澳門金管局主席黃善文表示，港澳兩地金融合作底蘊深厚，近年雙方持續在債券市場、金融基建等領域拓展新的合作空間。新修訂的《諒解備忘錄》，將進一步推動澳門金管局和香港金管局全方位深化合作，共同維護兩地金融市場的長遠穩健發展，亦為配合國家戰略部署，建設粵港澳大灣區國際金融樞紐提供有力支撐。