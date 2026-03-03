伊朗關閉霍爾木茲海峽 卡塔爾液化天然氣停工 歐洲天然氣價格再飆逾20%
發佈時間：16:25 2026-03-03 HKT
中東戰事持續蔓延，伊朗革命衛隊總司令高級顧問昨晚（2日）深夜表示霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖通過的船隻，加上卡塔爾停止全球最大液化天然氣工廠，令全球能源供應存在不確定性，刺激歐洲天然氣價格連續第二日上漲，基準期貨周二曾再飆升逾20%。高盛一份報告更指出，世界上約五分之一液化天然氣經霍爾木茲海峽運輸，若停運長達1個月，將可能會導致歐洲和亞洲現貨液化天然氣價格飆升130%。
亞洲各地尋求替代供應
據外媒報道，卡塔爾能源公司設施遭伊朗無人機襲擊而關閉後，亞洲各國和地區紛紛尋求替代能源供應，當中包括台灣和韓國等，亦有買家要求提前交付液化天然氣，以滿足當前需求，並希望局勢能盡快緩解。此外，有中國天然氣買家表示，中國正在敦促德黑蘭保持霍爾木茲海峽的開放。
報道提到，目前市場面臨的最大問題在於衝突將持續多久，但美國卻就戰爭持續時間發出了矛盾信息，特朗普更誓言「不惜一切代價」解決問題。
相關文章：伊朗據報封鎖霍爾木茲海峽 向試圖通過船隻開火 油價或升穿百元大關
價格波動為2022年危機後首見
天然氣價格方面，自上周五收市以來，已上漲逾60%，波動幅度為2022年能源危機以來所未見。由於歐洲正進入冬季的最後階段，其龐大的儲氣罐已趨於耗盡，這可能會在即將到來的補庫存季節中，加劇全球供應競爭。同時，交易員也在質疑卡塔爾設施受損的嚴重程度，因為這是該行業有史以來最重大的意外停工事件之一。
標普全球能源短期液化天然氣分析主管Ross Wyeno認為，隨著市場參與者評估產能損失對供應組合的影響，預計未來幾天價格將出現顯著波動。此外，他預期亞太市場的買家，將在短期現貨採購上表現得最為積極。
相關文章：特朗普政府據報無意釋放戰略石油儲備 魯比奧：將啟動緩解能源成本計劃
