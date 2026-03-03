Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜摩通戴蒙警告：戰事持續將損美國經濟 「通脹或比想像更嚴重」

宏觀經濟
更新時間：11:05 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:05 2026-03-03 HKT

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，若美以伊戰事持續，通脹可能上漲，並危害美國經濟。

戴蒙接受《CNBC》訪問時表示：「有一些風險，通脹可能比人們想像的更嚴重，如果真的發生，那就會像派對上的臭鼬一樣。希望不會發生。」

這是戴蒙再度以動物比喻金融體系潛藏的風險。他數月前警告信貸市場的裂縫是一隻「蟑螂」，預示更多問題即將浮現。上周，他又提醒部分放貸領域的競爭對手為了追求收益，正在做一些「愚蠢的事」。

美國上月公布的通脹數據顯示，今年初物價漲幅溫和，1月CPI按年升2.4%，按月升0.2%。不過上周六（2月28日），美國與以色列對伊朗發動攻擊，導致油價飆升，有大行料國際油價短期內會升至80至90美元一桶，引發推升全球通脹的憂慮。

相關文章：伊朗據報封鎖霍爾木茲海峽 向試圖通過船隻開火 油價或升穿百元大關

美國總統特朗普指，對伊朗的轟炸行動可能持續數周。戴蒙表示：「這會讓油價暫時上漲一些，但如果行動不持續太久，通脹的衝擊不會太大。如果持續很長時間，那就不一樣了。」

相關文章：特朗普政府據報無意釋放戰略石油儲備 魯比奧：將啟動緩解能源成本計劃
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
3小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
23小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
18小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
13小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
17小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
20小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
14小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
14小時前
杜拜「買樓送居留權」狂吸客 獲俄國人及幣圈新貴青睞 惟受戰火波及嚇退睇樓客
杜拜「買樓送居留權」狂吸客 獲俄國人及幣圈新貴青睞 惟受戰火波及嚇退睇樓客
海外置業
5小時前