伊朗局勢｜摩通戴蒙警告：戰事持續將損美國經濟 「通脹或比想像更嚴重」

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，若美以伊戰事持續，通脹可能上漲，並危害美國經濟。

戴蒙接受《CNBC》訪問時表示：「有一些風險，通脹可能比人們想像的更嚴重，如果真的發生，那就會像派對上的臭鼬一樣。希望不會發生。」

這是戴蒙再度以動物比喻金融體系潛藏的風險。他數月前警告信貸市場的裂縫是一隻「蟑螂」，預示更多問題即將浮現。上周，他又提醒部分放貸領域的競爭對手為了追求收益，正在做一些「愚蠢的事」。

美國上月公布的通脹數據顯示，今年初物價漲幅溫和，1月CPI按年升2.4%，按月升0.2%。不過上周六（2月28日），美國與以色列對伊朗發動攻擊，導致油價飆升，有大行料國際油價短期內會升至80至90美元一桶，引發推升全球通脹的憂慮。

美國總統特朗普指，對伊朗的轟炸行動可能持續數周。戴蒙表示：「這會讓油價暫時上漲一些，但如果行動不持續太久，通脹的衝擊不會太大。如果持續很長時間，那就不一樣了。」

