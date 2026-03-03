Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗據報封鎖霍爾木茲海峽 向試圖通過船隻開火 油價或升穿百元大關

宏觀經濟
更新時間：10:08 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:08 2026-03-03 HKT

中東戰爭對油價影響逐漸浮現，除了沙特阿拉伯一間大型煉油廠受襲而停運外，據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊總司令高級顧問Ebrahim Jabari表示，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已經關閉，伊朗將向任何試圖通過的船隻開火。油價方面，布蘭特期油周一收升逾6%，目前報78.9美元，再升1.43%；WTI期油周一升逾5%，今早則暫升0.9%至71.8美元。

伊朗表明排除談判可能性

據彭博報道，隨著空襲進入第三天，美國總統特朗普預計衝突將持續4至5周，但他補充，美方已準備好應對更長時間的戰事。同時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則駁斥「無盡戰爭」的說法。另一方面，伊朗安全部門主管已表明排除談判的可能性。

雖然伊朗日產約330萬桶原油，僅佔全球產量約3%，但由於其位於霍爾木茲海峽沿岸，對能源供應擁有更大的影響力，全球五分之一的石油及液化天然氣（LNG）必須通過此海峽運往中國、印度及日本等主要市場。

摩通：海峽封鎖25天將迫產油國減產

RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示，在衝突長期化的情境下，預計油價將升穿每桶100美元。他亦指，能源市場現已成為伊朗戰爭的靶心。摩根大通亦估計，若霍爾木茲海峽封鎖持續25天，將導致產油國的儲油罐爆滿，被迫削減產量。保險市場正緊急評估相關風險定價。

花旗：料80至90美元區間徘徊

花旗銀行分析師Max Layton預計，布蘭特期油在未來一周將於80至90美元區間徘徊，基本觀點是伊朗領導層更替或政權發生足夠變化，從而在一至兩周內結束戰爭；或美國在看到領導層更替並在同一時間挫敗伊朗的導彈和核計劃後，決定降級局勢。

大摩上調油價預測至80美元

摩根士丹利則將第二季布蘭特油價預測由62.5美元大幅上調至80美元。另外，Bridgeton Research Group數據顯示，演算法交易員目前在布蘭特及WTI原油期貨上持有82%的多頭頭寸。

若能源價格持續高企，將加劇全球通脹壓力，這亦令包括聯儲局在內的各國央行陷入兩難，既要控制物價，又要支撐經濟增長。不過，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，一項緩解因伊朗戰爭導致的能源成本波動計劃將於周二開始實施。

相關文章：特朗普政府據報無意釋放戰略石油儲備 魯比奧：將啟動緩解能源成本計劃

