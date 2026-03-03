Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府據報無意釋放戰略石油儲備 魯比奧：將啟動緩解能源成本計劃

宏觀經濟
更新時間：09:55 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:55 2026-03-03 HKT

據彭博引述消息報道，儘管美伊衝突令全球原油及汽油價格大幅飆升，但特朗普政府目前並無立即釋放美國戰略石油儲備的計劃。

報道指出，雖然動用能源部的戰略儲備或許能暫時抑制油價飆升，但特朗普政府目前仍處於觀察階段。根據最新數據，該儲備目前持有約4.15億桶 石油，略高於其7億桶總容量的一半。

採取一切手段維持油價穩定

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中強調，受惠於特朗普政府開拓新市場，以及與委內瑞拉達成的新協議，美國石油產量已達到歷史最高水平。她表示，能源部與財政部將持續監測石油市場，並採取一切手段維持油價穩定。

另一方面，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一於國會大廈向記者證實，政府將於本周二啟動一項旨在緩解能源成本上漲的計劃。魯比奧表示，他已與財長貝森特（Scott Bessent）及能源部長賴特（Chris Wright）進行了溝通，但未有透露具體細節。

雖然釋放儲備通常需與國際能源總署（IEA）成員國協調，但諮詢機構 ClearView Energy Partners在報告中警告，若霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）發生「全面危機」，衝突持續的時間可能會超過美國及其他國家緊急儲備的支撐極限。

