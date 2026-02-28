伊朗局勢︱伊朗或封鎖霍爾木茲海峽報復 恐打擊歐美中能源供應 油價料倍升至150美元

美國及以色列聯手空襲伊朗，有分析指伊朗或會試圖封鎖或關閉霍爾木茲海峽，作為報復。由於這條位於波斯灣口的狹窄水道承擔了全球約四分之一的海運石油貿易。如果伊朗拒絕讓巨型運油輪通行，將阻止中東石油和天然氣運往中國、歐洲、美國及其他主要能源消費國，這種中斷勢將引發油價飆升一倍，至每桶120至150美元，並動搖全球經濟。

全球石油貿易重要通道

霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼及阿聯酋之間，是全球石油貿易的重要通道。波斯灣周邊大多數供應國沒有其他海上出口路線。據彭博報道及其數據，2025年每天約有1670萬桶原油和凝析油經由此海峽運輸。沙地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿聯酋和伊朗都依靠霍爾木茲出口石油，其中大部分運往亞洲。

這條水道對液化天然氣市場同樣至關重要。去年，全球近五分之一的液化天然氣供應經由此通道。

船隻易受導彈或遭攔截

霍爾木茲海峽全長近100英里（161公里），最窄處寬21英里。雙向航道各僅兩英里寬。水道淺，使船隻易受水雷威脅；而且其靠近陸地，尤其是伊朗，則使船隻容易遭受岸基導彈攻擊或被巡邏艇、直升機攔截。

據《聯合國海洋法公約》，各國可在距海岸12海里（14英里）範圍內行使主權——這一距離小於霍爾木茲最窄處的寬度。各國必須允許外國船隻「無害通過」其領海，不得阻礙用於國際航行的海峽的「無害」或「過境通行」。伊朗於1982年簽署了該條約，但尚未由議會批准。

伊朗政府在過去地緣政治緊張時期曾表示有能力實施海上封鎖。但它從未真正完全切斷海峽通行。

可導彈或無人機攻擊油輪

若伊朗試圖封鎖或關閉霍爾木茲海峽，憑藉其地理優勢有多種選項，包括快艇騷擾，到更極端的使用導彈和無人機攻擊油輪，均可使商船不敢通行。伊朗亦可布置水雷，但報道指這會危及自身船隻，因此可能性較低。

干擾船隻全球定位系統訊號

另一破壞手段是干擾船隻全球定位系統訊號，此戰術正被世界各地的國家和組織用於來破壞航行。去年6月伊朗與以色列衝突期間，數千艘船隻在霍爾木茲海峽及周邊遭遇干擾。



報道指，如果通行霍爾木茲海峽變得危險，船隻可能只能在西方國家海軍護航下成群通過。這會減慢航運交通，但不會顯著影響全球石油供應。

海峽關閉數日恐致油價飆升

若海峽完全關閉超過數天，對能源市場而言是噩夢。Kpler公司的原油分析師在去年6月估計，伊朗僅封鎖一天就可能使油價飆升至每桶120至150美元。布倫特原油周五收報72.87美元，升2.87%，即較現時油價或大升一倍。

不過，封鎖霍爾木茲也會迅速打擊伊朗自身經濟，因其將無法出口石油。中東石油流動的中斷還可能影響伊朗原油最大買家的中國。

而在以色列對伊朗目標發動空襲後，彭博引述消息指OPEC+將在周日關鍵成員會議上考慮更大幅度的增產。

