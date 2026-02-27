中央政治局會議召開：繼續適度寬鬆貨幣政策、擴大內需 恒指升幅曾擴大至284點

中央政治局今日（27日）召開會議，會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。

恒指午後升幅擴大，曾升284點，至26665點。

因地制宜發展新質生產力

會議又指出，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五「良好開局。