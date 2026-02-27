預算案被指「派糖」措施不多 許正宇強調兼顧長遠和中短期需要

新一份《財政預算案》被坊間指對市民「派糖」的措施不是太多，反而落在千億基建投資較多。財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）出席電台節目時反駁該說法，強調整個《財政預算案》後面亦有相當部分提及包括差餉和與領取社會福利的市民相關的具體措施，也有一些並非一次性的措施。他亦回應轉撥外匯基金的行為，稱撥款並非「常態化安排」。

許正宇回應「派糖」的措施不太多時舉例，如扣稅額，其中就市民本身、供養父母或祖父母及子女的扣稅額有改動。他亦表示，該改動今年涉及約50億元，但其實此政策日後繼續存在，市民就仍能得益。他強調，整份預算案兼顧宏觀和微觀各方面的安排，包括長遠和短、中期的要求。

撥千五億入北都非「常態化安排」

另外，預算案提出未來將從外匯基金轉撥1,500億元推動北部都會區發展。被問及日後若資金不足，會否再次動用外匯基金，許正宇明確表示，從外匯基金撥款並非「常態化安排」。

他解釋，希望政府資本的投入促進多元資本參與北都發展，因此《財政預算案》內有很多篇幅不但說明會花甚麼錢，也談及會怎樣花。他舉例指，有一個政策工具是給予對香港經濟有貢獻的企業半稅、甚至是5%的優惠稅率。另外，亦包括一個高層次安排，希望發展商能夠夥同創新企業在香港發展。

許正宇指，政府目標是透過金融或財政手段，槓桿和推動政府及整體經濟的多元發展。