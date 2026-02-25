財政預算案2026｜1500億外匯基金撐北都建設 學者讚「做大個餅」可增庫房收入 惟憂慮持續發債陷兩難

財政司司長陳茂波在《財政預算案2026》表示，將轉撥1500億元外匯基金儲備，支持北部都會區及基建發展。有學者認為，發展北都有助香港長遠發展，可幫助香港經濟「做大個餅」，至於政府透過發債達致恢復盈餘，有意見擔心債務將越來越高，陷入兩難境地。

麥萃才：動用外匯基金屬合理

香港浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，北都是香港一個長遠投資，區內將發展資訊科技行業，長遠可令香港經濟和GDP能夠再大增強，增加香港經濟容量。另外，政府新增投資發展北都也可拉動GDP增長，故政府預計今年GDP增長將達到2.5%至3%之間，較之前更樂觀。

他指，北都投資年期長，較後期才有回報，相對於政府發債每隔幾年便要贖回、或一次過發行上千億元建基債，動用外匯基金是合理選項。他續說，去年外匯基金錄得破紀錄的3,310億元收益，政府動用外匯基金過去多年的累計投資回報實屬合理，亦不會動用到外匯基金支持聯繫匯率的金額。政府亦不用在經營賬戶中撥款發展北都，構成較大的財政壓力。

北都有助政府財政收入多元化

麥萃才認為，北都長遠有助香港經濟「做大個餅」，「若GDP沒有增長的話，政府很難將收入增加」。他舉例未來當人工智能等科技公司進駐北都，政府將獲得利得稅、薪俸稅等收入，而一些公司買入地皮建立總部，也帶來賣地收益。他相信北都未來有助政府財政收入多元化。

至於未來五年將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券，麥萃才指政府過去多次重申，發債目的不是支持經營開支，是用於新增基建等社會投資，由於通脹上升等原因，發債規模有所增加亦合理。

麥萃才認為，北都長遠有助香港經濟「做大個餅」。

股樓向好 印花稅及賣地收入料升

展望未來的公共財政狀況，麥萃才相信，政府去年削減開支的措施、凍結公務員編制等措施仍然存在下，節流方面可繼續令政府財政改善。收入方面，由於股市及樓市持續改善，相信未來的印花稅收入也正面，「就算是今年（2026/27年度）和去年差不多的話，哪怕賣地收入不及預期也不會那麼傷。」再者樓市去年已見底、今年普遍預期今年樓價或升5%至10%，他相信印花稅收入會繼續增加，發展商亦會更積極投地令賣地收入回升。

林一鳴憂公共財政陷入困境

香港都會大學李兆基商業管理學院助理教授林一鳴擔心政府增加發債，會令公共財政會陷入困境。他表示，政府過去每年發債未算太高、約1,500億元水平下，要償還約500億元到期款項，但若進一步提升發債金額，政府未來數年要償還的債務亦只會越來越多。長此下去，他相信政府需繼續增加發債規模，「可能今年發1,500億，3年後發債2,500億元、之後再發3,500億元，彌補當年的赤字之外，還要償還之前那幾年發債的錢」，另一做法是將債券年期進一步延長，「變成10年、20年，甚至永續」。

林一鳴擔心政府要持續增加發債，以償還之前幾年發債的金額。

盈餘計及發債收入 實際赤字千億

他又認為政府今年「恢復盈餘」29億元的計算方法「耐人尋味」，因這是將發債收入納入收益計算，有違傳統會計學原則。他指出，政府2025/26年度整體收入約6,888億元，開支則為7,892 億元，實際上赤字有1,004億元。而政府將發債視為收入之下，計及發行1,550億元政府債券及償還517億元到期款項後，才得出29億元盈餘。

至於政府轉撥1500億元到庫房發展北都，林一鳴擔心先例一開，若未來北都及基建開支龐大，政府會再次從動用外匯基金，有違外匯基金維護聯匯系統與金融穩定的原意。

調撥外匯基金不是常態化做法

陳茂波強調，政府已充份考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，重申外匯基金儲備現時約有4.1萬億元，今次調撥1,500億元，只是去年收益的一半，並強調撥款不會是常態化做法。

