日本男子氣概揮發殆盡｜周顯

更新時間：10:39 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:39 2026-02-25 HKT

所謂的昭和男兒，平成廢宅，令和就是偽娘了。可以說，幾十年來，日本的男子氣概是逐漸消散，到了今天，已是揮發殆盡了。

就以動漫為例子，美國人常常羡慕日本動漫的創意豐富，多樣化遠勝美國，皆因美國主流就只是超級英雄，打來打去打不完，故事不停重啟，永不完結，主角的性格和設定不停改變，幾十年來，讀者看到也煩悶了。

日本動漫多元化在減少

筆者承認，日本動漫的多元化的確是遠勝美國，但其實在這些年來，橋段雖然推陳出新，但多元化卻也在減少。這些年來暢銷的漫畫，如《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《葬送的芙莉蓮》、《藍色監獄》、《我的英雄學院》等，畫風越來越女性化，30年前流行的《北斗之拳》、《烏龍派出所》、《JoJo冒險野郎》等大隻佬、麻甩佬動漫，已經不翼而飛，全都消失了。

這又應了那句「令和偽娘」，觀一葉而知秋，可知日本人的陽剛氣已消失殆盡，另一面，也因陽剛氣沒有了，日本動漫的多元化其實也在減少。

周顯

相關文章：私煙氾濫不應再加煙稅｜周顯

