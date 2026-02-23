美關稅政策再添不確定性 美匯指數下挫 金價重越5100美元大關

美國最高法院上周五（20日）裁定特朗普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的關稅政策無效後，特朗普隨即反擊，借用另一貿易法威脅向所有進口商品徵收15%的全球性關稅，再次引發市場對美國政策和美國資產吸引力的擔憂。

瑞郎及日圓受捧

受消息影響，美匯指數連日下挫，今早暫報97.4水平，非美貨幣則普遍造好，並以避險貨幣瑞郎及日圓備受追捧，其中瑞士法郎兌美元升0.61%至1.29，美元兌日圓則跌0.5%至154.25。同時，避險資產如黃金及白銀等集體上漲，其中金價重返5100美元大關，暫報5,162美元；白銀則升至87美元水平。

據彭博引述澳洲國家銀行高級貨幣策略師Rodrigo Catril指出，「特朗普的關稅政策仍然有效，但前景更加不明朗」，市場則試圖評估法院裁決的影響，令美元正經歷全面下跌。

高盛策略師Kamakshya Trivedi等人則在一份報告中寫道，「美元全面下跌可能反映了該裁決帶來的新的政策不確定性，而政策不確定性對美元走勢影響尤為重要，因為它會對投資者和商業活動產生負面影響」。