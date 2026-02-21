Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5.8萬億「孤獨經濟」興起 火鍋店推單人鍋 小尺寸家電受捧 學者：觸動人性才是關鍵

宏觀經濟
更新時間：14:45 2026-02-21 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-21 HKT

據貝殼研究院發布的《新獨居時代報告》數據指出，預計到2030年中國獨居人口數量或將達到1.5億至2億人，獨居率或將超過30%。與此同時，在中國人口結構趨向老齡化的背景下，無論是受就業流動影響而形成的，或是當下選擇獨自生活的年輕一代，均推動都會區獨居規模持續擴大，背後正催生出5.8萬億元人民幣的「孤獨經濟」市場。

中國人口老齡化下，獨居者規模持續擴大。
孤獨消費滲透日常生活

伴隨「孤獨經濟」市場持續擴大，其消費場景已逐漸滲透至日常生活中，越來越多針對獨居人群的品牌走向市場。包括海底撈（6862）在內的餐廳早已推出單人鍋底，部分餐廳亦推獨享座位；家電品牌產出迷你洗衣機、單人電飯煲等小尺寸單品，這股「迷你經濟」的消費浪潮正席捲各大城市。與此同時，一款名為「Demumu」（由「死了麼」更名而來）的App掀起一波下載風，這款初始投資僅千元的App目前已膨脹至億元市值。

一款名為「Demumu」（前稱「死了麼」）早前掀起下載風潮，成為獨居年輕人熱門應用程式。
對此，經濟學家宋清輝表示，資本往往會放大一切可規模化的需求，孤獨也不例外，隨着技術大幅降低連接成本，個體得以透過數字方式獲得陪伴與確定感。他認為，這類App及經營模式的成功並非偶然，獨居人口增加、晚婚晚育、疊加線上娛樂高度發達但線下連接稀薄，孤獨感成為常見現象，而不是階段性情緒。

獨自旅行成全球新常態

另外，不止在中國，獨自旅行已成全球年輕一代常態。根據美國運通2024年全球旅行趨勢報告，獨自旅行在千禧一代和Z世代中呈現快速上升趨勢，76%的人計劃獨自旅行，而2025年至2030年，全球獨自旅行市場年複合增長率為14.3%，預計到2030年全球獨自旅行市場規模將達到1.07萬億美元（約8.4萬億港元）。

儘管各類獨旅服務商家如雨後春筍般湧現，但在社會認知層面上，一個人出遊早已不再被視為孤獨的象徵，反而成為一種自由的體現。越來越多人主動選擇獨自旅行，只為「不用遷就別人的節奏」。

宋清輝指出，孤獨經濟的市場潛力不在於單個應用，而在細分賽道，例如虛擬陪伴、情緒託管、遠程守護、數字遺囑、生命記錄等，這些都可能衍生出穩定付費場景，惟真正的壁壘在於信任和持續黏性。他認為，關鍵不在於「賣不賣孤獨」，而在於產品是否真正提升個人的生活質量，抑或只是製造依賴。孤獨經濟的邊界，最終取決於產品如何觸動與回應人性。

