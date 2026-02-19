高市早苗將提名2名央行委員 分析：全委任「鴿派」或致日圓大跌

日本首相高市早苗將首次提名人選，填補日本央行政策委員會的空缺席位。這些提名將向經濟學家和投資者釋放訊號，顯示她希望在多大程度上影響央行政策。

彭博引述知情人士報道，高市政府最早可能於2月25日召開的國會會議上，提名接替9人委員會成員中野口旭和中川順子的繼任者。野口的五年任期將於下月底屆滿，而中川的任期則於6月29日結束。

或仿效安倍委再通脹派

彭博報道指，在以壓倒性勝利贏得國會選舉後，高市有機會仿效其「恩師」、前首相安倍晉三的做法，在委員會中安插再通脹派人士（Reflationists）。另一種選擇則是採取更為平衡的提名方式，以安撫擔心其經濟計劃可能影響公共財政的市場人士。

彭博上月進行的調查顯示，約63%的央行觀察人士認為，野口的繼任者將具有強烈的再通脹傾向。由於高市不太可能選擇鷹派，因此問題在於兩名被提名人的鴿派立場有多大。預計這兩項提名將維持一男一女的比例，延續去年政策委員會首次擁有兩名女性成員而取得的性別平等進展。

報道指，若一次過選擇兩名再通脹派人士，可能會令投資者感到不安。即使日本通脹已連續四年高於央行2%的目標，高市仍可能試圖放緩加息步伐，進一步擴張國家財政以刺激經濟。如果兩個席位都由強烈主張貨幣寬鬆的人士獲得，可能引發日圓大幅下跌以及債券殖利率飆升。

前官員籲勿擇再通脹派

前審議委員安達誠司本周早些時候在採訪中表示，如果她真心想阻止日圓貶值或長期債券殖利率上升，最好不要選擇再通脹派。

高市以支持刺激政策、偏重經濟成長以及對加息持謹慎態度而聞名。在2024年，她當時認為日本央行加息將是「愚蠢的」。自去年10月上任以來，她的經濟顧問小組吸納了一些由其安倍提名進入日本央行政策委員會的再通脹派人士，包括前副行長若田部昌澄和片岡剛士。

而自上任以來，她已越來越少公開談及貨幣政策的具體內容。周一在首相官邸與央行行長植田和男一對一會面，植田稱高市並未提出任何具體政策要求。

一些觀察人士指出，即便高市選擇一位強烈主張寬鬆貨幣政策的人選，此人也只是接替支持刺激政策的學者野口。野口曾兩次在政策委員會投票中反對加息。用一位鴿派替換另一位鴿派，並不會改變委員會的整體格局。而曾任野村高層的中川，基本上遵循委員會的共識，自日本央行於2024年3月結束其大規模刺激以來，對所有加息決定均投下贊成票。

提名須爭取參議院支持

委員提名須獲得國會兩院批准，因此還涉及在參議院爭取支持的問題，因自民黨在參議院並未佔多數。

相關文章：聯儲局證實曾就日圓匯率詢價 「代表美國財政部提出」