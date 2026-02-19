Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯儲局證實曾就日圓匯率詢價 「代表美國財政部提出」

更新時間：10:58 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:58 2026-02-19 HKT

上月有傳美國將干預日本匯市以支撐日圓，美國聯儲局周三（18日）公佈的會議紀要，確認其紐約交易台曾代表美國財政部就美元兌日圓匯率進行詢價。

美元兌日圓最新報154.97；每百日圓兌港元報5.0423。

會議紀要顯示，紐約聯邦儲備銀行上月聯絡金融機構詢問日圓匯率「完全」是代表美國財政部進行的。紀要指：「在會議召開前的幾天，在有報道稱交易台曾要求提供美元兌日圓匯率的指示性報價，即所謂的『詢價』之後，美元明顯走弱。」紀要又指，「主管指出，在紐約聯儲履行美國財政部財政代理人職責的框架下，交易台完全是代表美國財政部提出上述詢價的。」

相關文章：聯儲局會議紀要揭FOMC分歧 有擔心通脹委員研加息可能性

市場上月猜測日本當局，以至美國罕見出手，準備直接干預匯市支撐日圓，在1月24日日圓在紐約交易時段快速上漲，當日有報道稱紐約聯儲進行詢價。

美減息步伐料溫和 拖累圓匯下跌

此外，由於美國經濟數據支撐美國國債息走高，強化市場對未來數月聯儲局減息步伐將更為溫和的預期，圓匯周三曾跌1%，低見154.81。

加拿大豐業銀行席外匯策略師Shaun Osborne表示，美國國債殖利率回升正在對日圓構成壓力，短期風險主要集中於整體市場情緒，以及市場參與者在評估中東局勢時對油價走勢的判斷。

美國周二（17日）公佈的私營部門就業數據強化了投資者對勞動力市場依然穩健的看法，周三（18日）發布的一系列強勁經濟指標，包括工業生產和企業設備訂單，亦支撐美國國債息走高。
 

