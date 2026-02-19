聯儲局會議紀要揭FOMC分歧 有擔心通脹委員研加息可能性

美國聯儲局公佈上月27至28日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要，官員對通脹表現出新的擔憂，多位政策制定者暗示，如果通脹持續高於目標，可能需要上調利率。

會議紀要指，幾位參與者暗示，他們本來打算支持對未來的利率路徑進行「雙向」描述，以反映出如果通脹保持在目標水平之上，加息可能是適宜之舉。絕大多數參與者認為，近幾個月就業面臨的下行風險已有所緩解，而通脹可能持久存在。

對進一步減息態度審慎

本次會議上，FOMC以10比2的投票結果將基準聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%區間。理事沃勒和米蘭投反對票，他們支持減息25個基點。官員們在聲明中刪除了前三次聲明中出現的關於就業下行風險增加的措辭。

紀要暗示，一部分政策制定者開始對進一步減息的立場變得不那麼開放，至少短期內是這樣。同時，幾位參與者警告稱，在通脹居高不下的背景下進一步放鬆政策可能被誤解為決策者不再堅守控制通脹的承諾。

料通脹改善進程慢於預期

幾位官員認為，如果通脹如預期般下降，有可能支持進一步降息，但大多數人表示，通脹改善的進程可能慢於普遍預測。

自1月會議以來，多位聯儲局政策制定者堅持認為，整體穩定的美國經濟使他們有餘地對利率調整保持耐心。特普朗及其他政府官員則繼續呼籲聯儲局立即降息。

交易員普遍已下調對減息步伐的預期，利率期貨估計下次減息或在6月。

