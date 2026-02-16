央視旗下玉淵譚天稱人民幣需求增 「正從交易貨幣延伸至資產貨幣」

央視旗下媒體「玉淵譚天」發文指出，近日人民幣匯率突破新關口，離岸及在岸人民幣兌美元曾升破6.9關口，創近33個月最高紀錄；同時，許多國際機構在發布資產配置建議時，對人民幣相關資產的討論已經從「要不要配置人民幣資產」，切換到「哪些中國資產值得持有」，揭示出人民幣升值的關鍵邏輯。雖然未來匯率仍可能波動，但至少人民幣正在被更多當作一種可交易、配置及融資的貨幣。

美元走弱 為人幣走強創造條件

文章提到，人民幣升值的其中一個背景，是美元自身在走弱。美元指數自2025年以來整體走勢處於較弱狀態，原因之一是聯儲局持續減息，削弱了美元資產的利率優勢，也壓低了美元的回報預期，為人民幣相對走強創造了條件。同時，美國財政赤字擴張、債務規模攀升，疊加貿易政策不確定性指數仍處於高位，美元信用基礎受到侵蝕。

外部對中國經濟預期發生變化

不過，僅用「美元走弱」並不足以解釋人民幣這一輪升值的節奏。文章指出，去年面對中美貿易摩擦升級，人民幣匯率按常理將會受壓，但這一次僅沒有走弱，反而扭轉先前偏弱勢頭，開始持續升值。根據復旦大學國際金融研究中心主任楊長江分析，其中一個原因是外部對中國經濟的預期發生了變化。隨着中國成為全球第一個反制美國所謂「對等關稅」的國家之後，市場預期便開始從擔憂轉向信任。

3點現實因素支持人民幣匯率

另一方面，人民幣匯率還有3點現實因素正在起作用。第一，宏觀政策部署預留了空間，2024年中央政治局會議就已預判2025年可能出現的外部衝擊，當時便提出要「加強超常規逆周期調節」，做足準備應對各種情況。

第二，匯率傳導本身有滯後效應，訂單、合約與定價在短期內不會完全受匯率影響，加上中國正從出口終端消費品轉向提供中間品，匯率變動並不會輕易讓買家取消訂單。第三，產業競爭力也在增強，在「反內捲」等政策引導下，中國製造業的利潤空間正在提升，產業結構在優化，企業抵禦匯率波動的能力在增強。

人幣貿易結算增 存在感上升

文章更指出，人民幣這輪升值的一個特殊之處，還在於境外對人民幣的需求正在成長，而且需求結構正在改變，使用場景正在延伸，令人民幣「正從交易貨幣延伸至資產貨幣」。根據官方數據，約30%的中國貨物貿易、超過一半的中國跨境交易正在使用人民幣結算，相比15年前幾乎為零的水平有所提升。

有關變化尤其發生在新興市場，在與「一帶一路」沿線國家的貿易往來中，人民幣結算比例提升更為明顯，其中2024年東協和非洲地區的貿易結算中，人民幣結算規模成長率分別達21.8%和35.9%。

此外，一部分人民幣結算也正在從歐美主導的SWIFT系統轉向中國的人民幣跨境支付系統CIPS。2025年，CIPS系統的直接參與者已增至193家，間接參與者1,573家，業務可遍及全球190個國家和地區。

不過，相較於貿易結算，當下更值得注意的是人民幣存在感上升。去年第三季末，境外持有人民幣資產規模增加至10.42萬億人民幣，創下近43個月新高；目前境外投資者持有中國股票的市值超過3.5萬億人民幣，已是中國股市的重要參與力量。另一方面，更多發行人亦開始把人民幣當作可選的融資貨幣。

