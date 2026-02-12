美眾議院投票否決對加拿大加徵關稅 6名共和黨議員倒戈

據彭博報道，共和黨控制的美國眾議院通過了一項旨在終止美國總統特朗普對加拿大徵收關稅的法案，表明在中期選舉之前，白宮的經濟議程越來越令人感到焦慮。不過，特朗普曾威脅要否決類似法案，使該法案最終成為法律的可能性微乎其微，但6名共和黨議員倒戈，以及幾乎所有民主黨人的反對，凸顯了特朗普在眾議院微弱多數席次上岌岌可危的地位。

特朗普不太可能放棄關稅

該法案通過之際，正值特朗普私下考慮退出第一任期內簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA），此舉將加劇北美地區的貿易緊張局勢；目前約80%從加拿大進口的商品因符合USMCA標準，獲得豁免關稅。

除了對加拿大徵收關稅外，同樣由共和黨控制的參議院還投票決定放棄特朗普對巴西徵收的關稅和緊急全球關稅。然而，由於聯合決議必須由總統簽署才能成為法律，或者必須以壓倒性多數通過才能推翻總統的否決，因此不太可能迫使特朗普放棄其標誌性的經濟政策。

共和黨力保眾議院和參議院控制

報道又提到，共和黨人正努力在今年11月保住眾議院和參議院的控制權，但特朗普在經濟和移民問題上的民調支持率下滑，令這項工作變得更加困難。

在過去幾個月的一系列選舉中，民主黨表現都超出了預期，包括邁阿密市長選舉，以及新澤西州和維吉尼亞州州長選舉。最近幾周，德州一個原本穩固的共和黨州參議院席次，也以31個百分點的優勢倒向民主黨。

