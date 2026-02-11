中國1月CPI升0.2%遜預期 PPI跌1.4%勝預期

國家統計局公佈，內地1月居民消費價格指數（CPI）按年升0.2%，較前月的升0.8%回落，同時亦較市場預期的升0.4%為低。扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.8%。工業生產者價格指數（PPI）按年跌幅從上月的1.9%收窄至1.4%，勝過市場預期的跌1.5%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI按年漲幅有所回落，主要有兩方面原因，一是春節錯月影響。上年1月份為春節月份，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多。其次是國際油價變動導致能源價格降幅擴大，1月份能源價格下降5%，影響CPI按年下降約0.34個百分點；其中汽油價格同比下降11.4%，降幅比上月擴大3個百分點。

她又指，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.3%，為近6個月最高。

另外，受全國統一大市場建設持續推進、部分行業需求增加及國際大宗商品價格傳導等因素影響，PPI按月上漲0.4%，連續4個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點。