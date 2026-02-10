美據報豁免大型科企進口晶片關稅 與台積電在美投資規模掛鈎

據外媒引述消息報道，美國總統特朗普政府計劃豁免亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟等科企建設大型AI數據中心時涉及的晶片關稅，而相關豁免計劃將與台積電在美國的投資承諾掛鈎。目前台積電已承諾斥資1,650億美元在美國亞利桑那州建設工廠。

報道指出，有關計劃突顯了特朗普總統對晶片徵收關稅及激勵美國國內晶片製造的決心，但同時也會為那些嚴重依賴進口半導體、推動美國AI快速發展的公司提供一些幫助。

計劃尚未得到特朗普簽署

不過，報道引述一位政府官員表示，這些計劃仍在變化之中，尚未得到特朗普簽署，「我們將密切觀察事態發展，確保不會破壞我們試圖透過關稅和退稅達成目標的完整性，不能最後看起來像是對台積電的饋贈」。

美國白宮早前已同意將台灣進口商品的關稅降至15%，以換取台灣對美國晶片行業2,500億美元的投資。

另一位消息人士則表示，美國超大規模數據中心的退稅規模，必須視乎台積電預測未來幾年在美國的產能，但細節仍不清楚。

