內地據報建議金融機構減持美債 憂投資集中和市場波動

宏觀經濟
更新時間：15:05 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:05 2026-02-09 HKT

據彭博引述消息報道，中國監管機構已建議金融機構減少持有美國國債，理由是擔心投資過度集中和市場波動風險。

不適用官方持有美債

報道指出，監管機構敦促各銀行限制購買美國國債，並指示持倉比例較高的銀行減持，但有關指令不適用於中國官方持有的美債。

旨在分散風險 非政治博弈

報道又指，相關機構近周已口頭向一些最大的銀行傳達了指導意見，反映出監管機構日益擔憂，大量持有美債可能會使銀行面臨劇烈的價格波動風險。不過，此舉旨在分散市場風險，並非出於地緣政治博弈，或對美國信用喪失信心有關，而且監管機構並未給出具體規模或時間目標。

目前中美仍然存在顯著的緊張關係，但去年達成的貿易休戰協議，亦使兩國關係趨於穩定。根據國家外匯管理局數據顯示，截至去年9月，中國銀行業持有美元計價債券規模約2,980億美元，惟不清楚其中有多少是美國國債。

相關文章：

馬斯克警告若沒AI和機器人 美國1000%走向破產 稱Optimus是「無限印鈔機」

