中國連續第15個月增持黃金 外匯儲備按月升1.2%
更新時間：12:03 2026-02-07 HKT
發佈時間：12:03 2026-02-07 HKT
上月金價屢創新高之際，中國繼續增持黃金，連續第15個月增持。據人行數據，中國1月底黃金儲備7419萬盎司，較12月底為7415萬盎司，按月增加4萬盎司，維持溫和增持態頭。
從近期增持節奏看，這種溫和增持態勢已持續數月。去年11月底和12月底，黃金儲備分別按月增加3萬盎司。
外匯儲備規模33991億美元
另外，據國家外匯管理局統計數據顯示，截至2026年1月底，中國外匯儲備規模為33991億美元，較2025年12月底上升412億美元，升幅為1.23%。
外管局指，1月受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。
