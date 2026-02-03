Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國政府停擺衝擊 1月非農延期 撥款僅能撐到1月底

宏觀經濟
更新時間：11:34 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:34 2026-02-03 HKT

據彭博報道，美國勞工統計局（BLS）宣布，受聯邦政府部分停擺影響，原定於本周五公布的1月份就業報告將無法如期發布。BLS出版及特別研究副局長Emily Liddel在聲明中表示，由於政府部分停擺，勞工統計局將暫停數據收集、處理及發布工作。她表示，發布時間將在政府恢復撥款後重新安排。

除了就業報告外，原定本周公布的12月職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS） 以及大都會區就業數據亦將一同延期。

法案仍需等眾議院通過

BLS隸屬於勞工部，該部門與其他部分政府機構的資金僅維持至1月30日。雖然參議院早前已投票通過延長撥款法案，但法案仍需經眾議院表決通過。眾議院議長Mike Johnson表示，希望眾議院能在周二（3日）通過措施。

除常規的月度非農就業人數與失業率數據外，1月份的就業報告亦包含備受關注的年度就業數據修訂。市場預期修訂結果將顯示，截至2025年3月的年度就業增長幅度，實際數字將低於最初報告的數字。

