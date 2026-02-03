儲局官員博斯蒂克料今年不減息 稱沃什面臨「艱巨任務」

即將在2月底退休的亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）直言，預計2026年不會有任何減息。他認為，美國經濟增長勢頭強勁，政策利率應維持在適度限制性水平。他同時提醒下任聯儲局主席的沃什（Kevin Warsh），形容對方要帶領央行將面臨「艱巨任務」。

去年12月已認為不應減息

博斯蒂克表示，早在去年12月發布點陣圖時已認為今年不應減息。他認為，經濟增長勢頭非常強勁，需要將政策利率維持在適度限制性水平。他預期，或許一、兩次減息就會回到中性利率水平，但如果真的這麼做，將很難讓通脹回到目標水平，甚至很難讓其保持在回歸目標的軌道上。

聯儲局上周以10比2的投票結果，決定將基準利率維持在3.5%至3.75%區間。博斯蒂克對此表示認同，指目前經濟強勁且勞動力市場已趨穩定，現在是保持耐心的時候。

根據利率期貨顯示，3月維持不減息的機會率為89%，而減息0.25厘的機會率為11%。

稱沃什必須說服委員會成員

對於特朗普提名立場偏鷹、主張低息環境的沃什接替鮑威爾出任聯儲局主席，博斯蒂克稱這是一項巨大挑戰。

他指出，聯儲局主席若想政策向落實的方向推進，必須先說服委員會（FOMC）的成員。對此，必須與他們建立關係、必須贏得他們的信任，以及必須展示智慧和指導能力，「這些事情不會在一夜之間發生」，因此這是一項巨大的挑戰。