日央行會議紀錄揭有必要加息 委員稱通脹是當務之急 每百日圓兌港元報5.03算

日本央行1月政策會議紀錄顯示，隨着日圓疲弱持續推高通脹，委員們普遍意識到有必要適時加息，並有委員直言應對通脹是當務之急，央行不應猶豫，需把握時機推進加息步伐。會議紀錄暗示，日本央行總裁植田和男領導的理事會可能會以快於市場預估的步伐提高基準利率。部分大行紛紛押注最早於4月再度出手加息。目前，日圓兌美元在155水平徘徊，每百日圓兌港元報「5.03算」。

大行料下次加息時間是4月

據彭博報道，會議紀錄顯示9名委員會成員中，有委員直言應對物價上漲是日本當務之急，央行不應花太多時間審視加息影響，應把握適當時機推進至加息。同時，有委員表示，日圓貶值及長期利率上升很大程度上反映通脹預期等基本面。在這種情況下，貨幣政策方面唯一的處方就是適時、適當地提高政策利率。

值得注意的是，本次會議紀錄中提及「弱日圓」及「外匯」的次數，較上次會議倍增。受此影響，市場對加息步伐的預期迅速升溫，包括法巴及三井住友日興證券在內的機構，已將下次加息的時間預測提前至4月。

連續四年通脹率高於2%目標

數據顯示，日本去年核心通脹率加速至3.1%，連續第四年高於央行2%的目標，為1992年以來最長的持續期間。

另外，日本首相高市早苗將於2月8日舉行眾議院臨時選舉，目前民調顯示她勝算甚高。報道指，考慮到日圓貶值推高通脹的風險，高市早苗已放棄試圖勸阻官員在12月加息。