特朗普笑言沃什如果不減息 「他將起訴沃什」

美國總統特朗普宣布提名的沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，隨即令市場對減息預期降溫；不過，美國總統特朗普周六晚在一場演講中開玩笑說，「如果沃什不減息，他將起訴沃什」。

稱沃什是「量身打造的人選」

據《華爾街日报》報道，特朗普首次以總統身份出席名流雲集的「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）閉門晚宴，並是這場活動的特邀主講人。報道引述在場人士指出，特朗普告訴在場商界領袖和華盛頓精英，之所以選擇沃什，是因為此人看起來就像是為這個職位量身打造的人選。

對於「如果沃什不減息，他將起訴沃什」的言論，特朗普當天稍後時間在空軍一號上被問及時，表示「這只是個玩笑」，並沒有就提名一事從沃什獲得任何承諾，並稱「如果我想的話，我也可以那樣做，但我沒有」。

相關文章：

金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」

特朗普提名沃什任聯儲局新主席 鷹派作風近月忽轉軚撐減息 學者憂掀市場混亂