特朗普笑言沃什如果不減息 「他將起訴沃什」
更新時間：17:32 2026-02-01 HKT
發佈時間：17:32 2026-02-01 HKT
發佈時間：17:32 2026-02-01 HKT
美國總統特朗普宣布提名的沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，隨即令市場對減息預期降溫；不過，美國總統特朗普周六晚在一場演講中開玩笑說，「如果沃什不減息，他將起訴沃什」。
稱沃什是「量身打造的人選」
據《華爾街日报》報道，特朗普首次以總統身份出席名流雲集的「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）閉門晚宴，並是這場活動的特邀主講人。報道引述在場人士指出，特朗普告訴在場商界領袖和華盛頓精英，之所以選擇沃什，是因為此人看起來就像是為這個職位量身打造的人選。
對於「如果沃什不減息，他將起訴沃什」的言論，特朗普當天稍後時間在空軍一號上被問及時，表示「這只是個玩笑」，並沒有就提名一事從沃什獲得任何承諾，並稱「如果我想的話，我也可以那樣做，但我沒有」。
相關文章：
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
特朗普提名沃什任聯儲局新主席 鷹派作風近月忽轉軚撐減息 學者憂掀市場混亂
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
2026-01-31 14:35 HKT