Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普笑言沃什如果不減息 「他將起訴沃什」

宏觀經濟
更新時間：17:32 2026-02-01 HKT
發佈時間：17:32 2026-02-01 HKT

美國總統特朗普宣布提名的沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，隨即令市場對減息預期降溫；不過，美國總統特朗普周六晚在一場演講中開玩笑說，「如果沃什不減息，他將起訴沃什」。

稱沃什是「量身打造的人選」

據《華爾街日报》報道，特朗普首次以總統身份出席名流雲集的「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）閉門晚宴，並是這場活動的特邀主講人。報道引述在場人士指出，特朗普告訴在場商界領袖和華盛頓精英，之所以選擇沃什，是因為此人看起來就像是為這個職位量身打造的人選。

對於「如果沃什不減息，他將起訴沃什」的言論，特朗普當天稍後時間在空軍一號上被問及時，表示「這只是個玩笑」，並沒有就提名一事從沃什獲得任何承諾，並稱「如果我想的話，我也可以那樣做，但我沒有」。

相關文章：

金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」

特朗普提名沃什任聯儲局新主席 鷹派作風近月忽轉軚撐減息 學者憂掀市場混亂

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
7小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
區塊鏈
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
2026-01-31 14:35 HKT
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
8小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
4小時前
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
生活百科
8小時前