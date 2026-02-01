內地1月製造業PMI降至49.3 意外回到收縮區 國統局：部分行業步傳統淡季

內地上月製造業及非製造業活動，出乎意料再度回到收縮區域。國家統計局公布，1月份製造業採購經理指數（PMI）降至49.3，比前月下降0.8個百分點，意外地低於50點分水嶺。內地12月製造業PMI則為50.2，是時隔8個月重返擴張區間。國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，1月部分製造業進入傳統淡季，加之市場有效需求仍顯不足，景氣水平較上月下降。

大型企業仍處擴張區間

大型企業PMI繼續高於臨界點。大型企業PMI為50.3，仍位於擴張區間，大型企業支撐作用持續顯現；中、小型企業PMI分別為48.7及47.4，較上月下降1.1個及1.2個百分點，景氣水平有所回落。

受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進物價指數及出廠物價指數分別為56.1及50.6，比上月升3個及1.7個百分點，其中出廠價格指數近20個月來首次升至臨界點以上，製造業市場價格整體水平改善。

從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工、電氣機械器材等產業主要原材料購進價格指數及出廠價格指數皆上升至55以上，相關產業原材料採購及產品銷售價格整體水平上漲；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩個價格指數均低於臨界點。

非製造業活動指數降至49.3

生產指數為50.6，高於臨界點，製造業生產保維擴張；新訂單指數為49.2，市場需求有所回落。從行業看，農副食品加工、鐵路船舶航天設備等產業生產指數和新訂單指數均高於56%，產需釋放較快；石油煤炭及其他燃料加工、汽車等產業兩指數均低於臨界點，相關產業市場需求放緩，企業生產已回落。

國統局又公布，1月份非製造業商務活動指數降至49.3，比上月下降0.8個百分點，為2022年12月以來最低水平。比較下，12月非製造業PMI為50.2，重回擴張區間，並為4個月高位。至於1月份綜合PMI產出指數為49.8，比上月下降0.9個百分點，再落入臨界點下方。