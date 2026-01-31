內地企業年會「降級」衝擊酒店業 線上化務實化「能慳則慳」 豪華盛宴難再現

曾幾何時，豪華年會是中國企業彰顯實力、激勵員工的年度盛事，如今這股熱潮正急速退卻。內地一項涵蓋超過5000名職場人士的調查揭示，高達75%的受訪者表示所在公司今年已取消年會。而在少數仍維持舉辦的企業中，有酒店業管理者指出，整體花費普遍削減30%至40%。從一擲千金的狂歡，演變為能省則省的簡化聚會，這場「年會衰退」不僅衝擊酒店業，更深層次地折射出在經濟放緩、合規從嚴的雙重壓力下，企業行為與商業文化的深刻轉型。專家預測，年會未來將進一步向線上化、務實化演進，傳統的豪華盛宴恐「難回巔峰」。

在北京一間頭部互聯網公司工作的劉雪，親歷了年會的「降級」全過程。「我們的年會地點一年比一年偏遠。」她回憶，2018年公司曾包下北京大學整個體育館，召集全國2000多名員工參與；2020年移至三環的知名商業場館，尚有明星助陣。但此後規模持續萎縮，先轉至郊區小場地，再改為按部門分開舉辦；至今年，年會已移至公司在京郊的自有場地，「連租金都省了」。

西安掀酒店倒閉潮

費用緊縮是全方位現象。西安「璽宴」酒店經理李潤濤指出，企業年會餐標從去年至少每桌2000元人民幣，普遍降至今年每桌1699元。另一家「金座」酒店的經理Jale透露，今年企業年會餐飲花費下降30%至40%。他坦言行業艱難：「能生存下來繼續接單已很不錯，據我了解，西安去年一年倒閉了30多間酒店。」

在社交媒體上，有關年會預算緊縮的案例更顯「寒酸」。有負責籌辦的行政人員透露，公司給出的預算僅6000元人民幣，卻需滿足40人參與、要求「環境優美、娛樂項目豐富、餐飲質量上乘」的多重條件，令籌辦者直言「做完年會一肚子氣」。

回望過去，年會的演變軌跡清晰可見。2010年代中期，互聯網創業狂潮催生了奢侈的「年會內捲」，堆疊如牆的最新電子產品僅是入門獎，終極大獎動輒是「歐洲雙人遊」或定制金條。至2018年前後，「旅遊度假式年會」成為風尚，從周邊遊、三亞團到海外出遊，年會目的地成為公司實力的隱形標尺。旺盛需求曾讓酒店業迎來「黃金十年」，熱門場地需提前半年預訂。然而，自2020年起，熱潮急速退卻。即便在旅遊消費復蘇的2023年，酒店年會定單也遠未恢復。

學者指，國有企業及中央企業從嚴監管與合規審計要求下，年會活動已轉向以內部會議、半正式總結會為主導形式。

活動轉以會議為主

經濟學家宋清輝分析指出，定單萎縮的背後是結構性的雙重壓力。對於國有企業及中央企業而言，在從嚴監管與合規審計要求下，年會活動雖仍存在，但已轉向以內部會議、半正式總結會為主導形式，規模與獎勵程度普遍大幅縮減。其年會更強調內部文化建設、年度總結與政策傳達，而非純粹的娛樂與慶祝。

另一方面，對民營企業來說，普遍的營收增長乏力逼使管理層將「降本增效」視為生存之戰。在此背景下，差旅與會議預算往往成為首波被削減的對象。一場規模上百人的中型年會，開支動輒達數十萬乃至百萬元級別。如今，許多企業選擇將這筆可觀的預算進行拆分，其中大部分直接注入企業現金流以維持營運，僅將一小部分轉化為年末員工福利直接發放，以此作為年會的一種替代方案。

對於年會的未來趨勢，宋清輝認為將朝線上化、務實化深刻轉型。更多企業會轉向舉辦遠程年終總結與線上互動，減少對實體場地的依賴；年會內容也將更聚焦戰略發布與團隊激勵。他預期，未來僅有金融、證券等少數行業的頭部公司，仍可能保留較具儀式感的線下會議。酒店行業則需轉型開發「年會+行業峰會」等複合場景，傳統豪華宴會式年會定單恐「難回巔峰」。

