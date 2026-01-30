Keeta夥工銀亞洲研推創新企業服務 探討發行聯名信用卡
更新時間：18:32 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:32 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:32 2026-01-30 HKT
美團（3690）旗下Keeta與中國工商銀行（亞洲）簽署戰略合作協議，雙方展開多方面創新合作嘗試，包括為Keeta及其生態合作夥伴提供綜合金融服務。Keeta香港總經理神劍表示，與中國工商銀行（亞洲）戰略合作是雙方資源與優勢強強聯合，今次聯手將進一步加強雙方在香港數字金融、生活服務領域的協同效應。
將發行聯名信用卡
Keeta表示，是次雙方合作範圍將涵蓋現金管理、收單及支付清算等個人金融服務及數字金融相關之綜合服務，並共同研究推動普惠金融發展的創新模式，探討包含聯名信用卡發行在內等。
該公司亦指，雙方探索合作試點「送遞員休息站」計劃，由中國工商銀行（亞洲）於指定網點設立專屬休息區，為送遞員提供歇息之所。
旗下平台已服務超過100家企業
Keeta透露，旗下企業服務平台Keeta for Business已為中國工商銀行（亞洲）提供 一站式服務，涵蓋數千名僱員的企業餐飲津貼、福利發放等數碼化管理，目前Keeta For Business已服務超過100家在香港營運的企業，包括綜合型跨國企業、國際金融機構及銀行、學校、慈善機構等。
工商銀行：共同探索創新模式
中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干表示，將結合Keeta在香港的用戶基礎與即時配送服務能力，共同探索金融與生活場景融合的創新模式，為香港惠普金融高質量發展注入可持續動能。
最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT