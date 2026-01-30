聯儲局新主席熱門人言論被挖 近月忽轉軚撐減息 學者批︰人選令人費解 或掀市場混亂

美國總統特朗普預告，將於今晚（30日）公布聯儲局主席人選。市場盛傳前聯儲局理事、史丹福大學胡佛研究所研究員沃什（Kevin Warsh）是大熱人選。據彭博引述消息報道，特朗普政府正準備讓總統提名沃什出任下一任聯儲局主席。報道表示，沃什周四已造訪白宮。據預測市場Polymarket數據顯示，沃什獲提名的機率已飆升至93%，遠高於第二名、僅3%的貝萊德高層里德，以及第三名、機率僅2%的Judy Shelton。沃什過去被視為「鷹派」人物，曾主張用縮表控制通脹，有經濟學者、Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時直言，選擇沃什是「有趣且令人費解」，因特朗普一直希望聯儲局減息，如今卻可能委任鷹派入主聯儲局，會令市場感到混亂。

Polymarket當前賠率

沃什曾於2006年至2011年擔任聯儲局理事，長期被視為「鷹派」人物，但近月他已「轉軚」公開支持減息，與特朗普的立場一致。若沃什今年5月接替鮑威爾掌管聯儲局，有分析估計或將迎來數十年來最顯著的政策轉向。沃什去年5月在訪談中直言，通脹是聯儲局的責任，「通脹是一種選擇」，主張通過「縮表」來換取低息空間，並明確表示聯儲局需要進行一場「復興」而非「革命」。

沃什長期被視為「鷹派」人物

批聯儲局「自滿」釀惡性通脹

沃什在去年5月與胡佛研究所主持人Peter Robinson的對談中，批評現行聯儲局體系。他駁斥，現屆官員將通脹歸咎於供應鏈或地緣政治的說法，堅持認為央行完全有能力決定價格水平，現時的通脹惡果正是聯儲局錯誤選擇的代價。

他指出，聯儲局在「大穩健」（Great Moderation）時期後變得自滿，誤以為通脹已死，導致在2010年至2020年的非危機時期，維持過於龐大的資產負債表。「當你不斷地這裏印一萬億，那裏印一萬億，這早晚會找上門來。」他認為，正是聯儲局未能在平穩期及時撤出量化寬鬆（QE），才導致在危機時需跨越更多紅線，最終引發惡性通脹。

主張「實用貨幣主義」 縮表控制通脹

作為潛在的聯儲局掌門人，沃什提出，「如果我們讓印鈔機安靜一點，利率其實可以更低。」這意味他傾向於通過縮減資產負債表來控制通脹，從而為降低名義利率創造空間。他稱這種策略為「實用的貨幣主義」（Practical Monetarism），與特朗普政府希望降低借貸成本的訴求不謀而合。沃什主張聯儲局與財政部需達成明確分工，聯儲局專注管理利率，財政部負責財政帳戶，解決債務利息過高問題，而非像過去界限模糊一樣。

明言不需推倒重來 僅需「復興」

市場擔心沃什上任後會進行激進改革，他當時派定心丸，明確表示不需要「推倒重來」，而是要進行「復興」。他比喻，「這就像修繕一座偉大的高爾夫球場，受過去啟發，但不被過去束縛。」沃什對美國經濟前景感到樂觀，認為美國並非走向衰退，而是正處於一場由AI驅動的、類似列根時代的生產力繁榮前夕。他相信，只要政策回歸理性，修復被破壞的機制，美國經濟將展現出驚人的韌性。

對於沃什可能當選，Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時直言情況「有趣且令人費解」。他指出，如果市場覺得沃什是鴿派，債息應該跌。但目前債息息率反而上漲，代表市場仍覺得他會著重控制通脹、甚至狠心加息。然而，特朗普一直希望聯儲局減息，卻委任一名鷹派人士，令市場感到混亂。

徐家健稱，市場亦憂慮沃什上任存在不確定性，質疑其會否堅持以往的信念，認為通脹高就要加息，而非「轉肽」配合減息，從而影響聯儲局獨立性。

縮表換低息成效存疑 港息或受牽連

沃什主張以「縮表換減息」來控制通脹，徐家健認為這雖然是貨幣政策的一種方法，但效力始終不及直接減息顯著。

至於對香港的影響，徐家健指雖然港股近期較受內地市況影響，但在聯繫匯率制度下，香港息口始終跟隨美國走。若沃什上任後政策出現搖擺，或因政治因素令貨幣政策變得難以預測，這種不確定性將直接影響至香港的利率環境，影響樓市及企業借貸成本。儘管影響不及二三十年前的大，香港息口走勢仍會有影響。

除此之外，市場更關注聯儲局獨立性。近年特朗普對鮑威爾步步進逼，包括威脅將其解僱，甚至藉總部裝修費用等問題施壓。徐家健認為，若特朗普最終委任鷹派且想打擊通脹的沃什，外界或會解讀為雙方已「傾掂數」，導致這種「特朗普因素」將為貨幣政策帶來額外的不確定性。