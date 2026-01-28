美國減息｜聯儲局宣布維持利率不變 「聯儲局線人」籲留意一個關鍵措辭

【美國減息/議息前瞻】美國聯儲局將於本港時間本周四（29日）凌晨公佈議息結果，宣布聯邦基金利率不變，維持在3.5至3.75厘。聯儲局FOMC聲明表示，委員以10比2的投票比例通過此次的利率決定。理事米蘭和沃勒對本今次利率決議持反對意見，二人支持降息25個基點。

美聯儲FOMC聲明又指，目前通脹仍處於較高水平，而且經濟增長穩健，失業率已出現一些企穩跡象。聲明刪除了有關就業下行風險上升的陳述，分析指，反映聯儲局基本對勞動力市場快速下滑的擔憂有所緩解。

聲明中提到，利率「進一步調整」的幅度和時點，將取決於後續數據和經濟前景。

主席鮑威爾在記者會上表示，通脹表現大致符合預期，美國整體經濟比12月的預測強勁，經濟活動前景明顯改善。

被問及遭司法部起訴，鮑威爾稱，不會回應關於案件的問題。

本港方面，大行普遍預測聯儲局今年會再減1至2次息、合計最多減息半厘。有分析指，受美元的避險需求持續減弱，美匯指數或進一步下行至94.5水平。本港方面，分析料短期内香港將維持現有利率水平，由於本港最優惠利率已下調一段日子，即使聯儲局減息，港銀亦未必跟減，今年減息效應對刺激樓市的效應將減弱。

綜合各方分析均認爲，聯儲局是次議息會維持利率不變，原因是美國就業數據改善與核心通脹維持穩定，令減息步伐放緩。在聯儲局公布議息結果前，芝商所FedWatch工具最新預測美國聯邦基金利率維持在3.5至3.75厘的機率為97.2%，市場普遍預料美國今年至少再減息一次。

美國減息｜有分析指鮑威爾已「官司纏身」 本次口風或較為溫和



基於勞動市場仍存下行風險，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，就業市場數據表面向好與美國中年群體求職難題並存，料今年上半年美聯儲僅會減息一次，而即將在五月卸任的美聯儲主席鮑威爾已「官司纏身」，相信好大機會不再堅持過往的鷹派言論，本次或將以平和口吻評述美國經濟狀況。



另外，美元持續弱勢，美匯指數早段一度失守96水平。湯麗鴻指出，該行已調整美匯指數看法由「中性偏好」至「中性」，料短期內美匯有機會向下測試94.5的支持水平。



香港市場方面，高力香港研究部主管李婉茵認為，本港最優惠利率已下調一段時間，即使今年美國聯儲局進一步減息1至2次，本港銀行亦未必會跟足，今年減息效應對樓市的刺激或會減弱，但息口仍處於低水平，有助支持入市意欲。

有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》著名記者Nick Timiraos撰文指，美國聯儲局官員預計將在本周會議上暫停減息，將是自去年9月連續三次下調利率後首次「按兵不動」。Timiraos指出，聯儲局何時再次減息取決於兩個情況，包括就業市場崩潰，或通脹令人信服地回落至2%。

美國減息｜僅微調政策聲明

自聯儲局去年12月議息會議報，上述兩種情況均未出現，雖然就業增長大幅放緩，但失業率趨於穩定；通脹率則仍停滯在2.8%左右，高於2%目標。部分官員認為，若剔除關稅影響，基本趨勢更接近目標。

Timiraos預計，聯儲局本周三可能只會對政策聲明作微小調整，並將基準利率維持在3.5%至3.75%區間，若官員保留考慮對利率進行「進一步調整」的措辭，即暗示局方未準備好釋放長期暫停加息的訊號。

而聯儲局的聲明提及，利率「進一步調整」的幅度和時點，將取決於後續數據和經濟前景。

美國減息｜明言進一步減息門檻提高

Timiraos分析指，任何進一步減息的門檻已變高，去年12月的減息決定遭到兩名官員反對，另有多人持保留意見，若要達成共識，需要更具說服力的通脹回落證據。

然而，官員對如何衡量這一進展存在分歧，鮑威爾在內的部分官員表示， 可以「看穿」關稅影響，認為關稅導致物價一次性上漲，基本通脹已近2%；而其他官員則更關注官方數據，預計上半年數據仍接近3%。

另一方面，美國司法部本月對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，鮑威爾指控這是特朗普為滿足減息而找藉口。特朗普顧問亦暗示，即將公布繼任人選，鮑威爾任期將於5月結束。

Timiraos預料，除了聯儲局理事米蘭料對暫停減息表示異議外，理事鮑曼和沃勒亦被視為潛在支持減息的人選。其中，沃勒的投票受到特別審視，因他是特朗普心儀的接替人選之一，若他投票支持減息，即與特朗普立場一致，但若與大多數人一起投票支持按兵不動，雖可以贏得聲譽，卻可能痛失主席位置。

美國減息｜1月減0.25厘機會率僅4.4%

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年1月減息0.25厘機會率僅4.4%，維持息率不變機會率則達95.6%。展望3月，維持息率不變機會率仍達84.6%，減息0.25厘及0.5厘機會率則分別為14.9%及0.5%。

聯儲局2026年議息時間表：

2026年 1月28日 3月18日 4月29日 6月17日 7月29日 9月16日 10月28日 12月9日

美國聯儲局下次議息時間：2026年3月18日

資料來源：聯儲局官網