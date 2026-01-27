內地去年規模以上工業企業利潤按年增0.6% 扭轉連續3年跌勢

國統局公布，內地去年12月份規模以上工業企業利潤按年增長5.3%，前值為跌13.1%；以2025年全年計，按年增長0.6%至7.4萬億元（人民幣，下同），去年首11個月則按年升0.1%。

黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤增3倍

2025年規模以上工業企業中，國有控股企業利潤按年下降3.9%；股份制企業利潤按年下降0.1%；外商及港澳台投資企業利潤按年增長4.2%；私營企業利潤則與上年持平。

2025年主要行業利潤中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增3倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長22.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長19.5%，電力、熱力生產和供應業增長13.9%，專用設備製造業增長5.7%，電氣機械和器材製造業增長4.9%，通用設備製造業增長4.2%，農副食品加工業增長3.2%，汽車製造業增長0.6%。

此外，煤炭及其他燃料加工業比上年減虧，非金屬礦物制品業下降1.7%，化學原料和化學制品制造業下降7.3%，紡織業下降12%，石油和天然氣開採業下降18.7%，煤炭開採和洗選業下降41.8%。

國統局：續推動科技創新和產業創新

國統局工業司首席統計師於衛寧解讀指出，2025年各部門加緊實施更積極有為宏觀政策，加快推進新型工業化，推動工業經濟穩定向好運行，全年工業企業利潤扭轉連續3年下降態勢，其中裝備製造業、高技術制造業等新動能支撐作用明顯，傳統產業利潤結構持續優化，工業經濟發展質效不斷提升。

不過，外部環境變化影響逐步加深，工業轉型升級存在陣痛，部分企業生產經營仍面臨一定困難，下階段要繼續推動科技創新和產業創新深度融合，持續優化產業結構，加快培育新質生產力，推動工業企業效益持續改善。