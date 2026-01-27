挪威倡主權基金應對地緣政治風險 專家小組稱很難明確誰是朋友 「甚至有被沒收風險」
更新時間：09:54 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:54 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:54 2026-01-27 HKT
據彭博報道，挪威政府任命的一個諮詢小組表示，挪威規模達2.1萬億美元（約16.38億港元）的主權財富基金必須提高對日益增長的地緣政治風險的準備程度。
憂面臨更高稅收及監管干預
報道引述一份報告指出，越來越多證據表明關稅、金融制裁和貿易管制等手段正被用來實現地緣政治目標。該專家小組指出，挪威主權財富基金在海外投資面臨的政治風險正在增加，其規模和知名度亦進一步加劇了有關風險，最終可能面臨更高稅收、監管干預，甚至有被沒收的風險。
報道提到，挪威主權財富基金去年曾因其與加沙戰爭相關的持股而面臨公眾強烈抗議，促使拋售了包括卡特彼勒在內多家公司的股票，從而激怒了美國幾位共和黨議員。同時，這亦導致挪威當局暫停了為該基金提供諮詢的道德委員會運作，以防止其他突然撤資的情況發生。
管理此類風險「沒有簡單辦法」
此外，挪威財長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上周拒絕了在地緣政治動盪中撤出美國的提議。不過，由奧斯陸大學教授Karen Helene Ulltveit-Moe領導的工作小組承認，管理此類風險「沒有簡單的辦法」，並補充指潛在的「友岸外包」策略可能會嚴重阻礙風險分散和回報。
報告又指，很難「明確誰是朋友，以及誰會一直是朋友」，並認為基金的投資範圍不應因不確定性增加而受到限制。報告舉例指出，美國進口關稅正「與其他國家對美國科技公司徵稅，以及對美國吞併格陵蘭島的立場掛鈎」。
相關文章：特朗普吞併格陵蘭惹連鎖反應 不只一間退休基金拋售美債 瑞銀警告是「危險賭注」
達里奧斥特朗普引發「資本戰爭」 遭盟友拋售美債 信任破產 呼籲買「硬資產」對沖
最Hit
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
2小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
2026-01-26 10:44 HKT