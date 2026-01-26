金價仍具上漲動能 香港需全力推動黃金標準化建設

黃金價格升穿5000美元大關，在《環球視野– 黃金與貴金屬交易》環節，世界黃金協會行政總裁泰達維表示，央行持續購金及地緣政治的影響，加之部分國家保險業監管調整，共同提振黃金需求。他認為，特朗普政府若實現高增長與溫和通脹並存的局面，或對金價構成一定壓力，但整體而言金價仍具上漲動能。

應全力推動標準化建設

談及對香港黃金交易的建議，他提到，標準化是提升黃金市場吸引力的關鍵，香港市場正處於起步階段，具備「白紙繪畫」的獨特優勢，應全力推動標準化建設，降低交易門檻與資金成本，讓香港成為黃金交易最簡單的地區。

MKS PAMP SA行政總裁James Emmett補充道，數字化亦至關重要，應充分利用香港數字化框架推動市場創新，並加強風險管理能力建設，搭建標準化金融風險管理體系。

香港黃金發展有天時地利

滙豐（005）亞太區外匯固收交易部主管、香港資本市場及證券服務部主管黃子卓指，黃金在香港的發展已經「有了天時地利」，得天獨厚的物流與區位優勢，幫助香港成為連接內地與全球的黃金轉運樞紐。他亦指，去年推出的零售級數字黃金產品大獲成功，下一步計劃英國市場拓展。

料6月將有多家企業推出黃金交易產品

中銀香港（2388）全球市場總經理朱璟透露，東南亞地區是黃金業務的「潛力股」，泰國等市場的供需數據真實反映了需求，香港可通過強化結算服務與標準化建設，進一步拓寬市場基礎。她透露，預計到今年6月底，將有多家企業推出黃金交易相關解決方案與產品，屆時市場參與者可在香港完成實物黃金的交易、清算、交割與儲存。