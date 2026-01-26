滙豐廖宜建倡優化北京跨境融資便利化試點政策 促進企業跨境融資

北京市政協十四屆四次會議召開之際，北京市政協委員、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建就促進企業跨境融資、加強國際投資及金融機構與政府投資基金項目庫交流對接，以及推進城市河湖生態治理降本增效等議題提出了相關建議。

優化跨境融資便利化試點政策

廖宜建表示，近年北京市在提升跨境融資便利化方面取得了顯著成效。從進一步提升跨境融資便利化試點政策的普惠性、外債額度的適配性，以及服務流程的數字化水平等方面來看，可以通過持續優化北京跨境融資便利化試點政策來更好地促進企業跨境融資。具體建議包括：

一）目前跨境融資便利化試點的核心準入標準為獲得國家或北京市認定的高新技術企業、「專精特新」中小企業，或經科技部火炬中心認定的「科技型中小企業」。這樣的資格認定標準相對單一，且集中在科創領域。建議考慮拓寬跨境融資便利化的試點準入標準，實行「普惠+定向」的策略。

二） 目前政策規定企業自主借用外債額度統一為1,000萬美元，優質企業依托由中關村「創新積分制」的認定可提升至2,000萬美元。建議採用更加靈活的額度管理措施，比如對於研發投入高的成長期企業，或相對成熟的企業，可以考慮適當擴大外債額度；對於成熟的跨國展業的企業，外債額度按照其所有者權益規模實施以年度為單位的動態管理等措施，以滿足企業在各個發展階段的融資需求。

三） 對於企業在辦理跨境融資的登記、備案等業務時需要在多部門系統之間切換提交材料的情況，建議建立統一的資質互認機制，外管局、工信部、經信局、科委等相關部門實現高新技術、專精特新等資質的共享，這樣企業就無需重覆提交證明，從而能夠縮短跨境融資的登記備案流程，更快地享受政策的便利。

加強國際投資與政府項目對接

對於加強國際投資與金融機構與北京市政府投資基金項目庫交流對接， 廖宜建表示，自2023年以來，北京市相繼設立了八隻千億級政府投資基金，並建立了由市經信局、科委共同管理的儲備項目庫，為基金篩選和推薦投資項目。為促進國際投資與金融機構能夠持續、深度參與到北京市政府基金投資的項目中，需要進一步暢通基金、項目庫與國際投資與金融機構的溝通渠道。

具體建議包括針對目前項目庫僅面向企業申報的情況，建議由官方設立一個統一、定期更新的、面向投資機構的對外界面，一個分層授權、雙語支持的官方指定的項目庫信息平台，使國際資本可以全面了解庫中的項目信息。同時，為了進一步提升項目庫與國際資本交流的頻率，建議在現有的中關村論壇、金融街論壇年會等年度會議的基礎上，由市政府或基金管理人、項目庫負責人牽頭建立定期的交流機制，舉辦定期研討會和網上路演，使國際資本能持續了解和跟蹤地方產業側重、政策連貫性、項目進展等信息。

推進河湖生態治理降本增效

此外，對於以生態方法推進北京城市河湖生態治理降本增效，廖宜建指出，城市河湖是北京建設國際一流和諧宜居之都的重要生態載體，承擔著防洪排澇、水資源調配、生態涵養、景觀休閒等多重功能，直接關系市民生活品質與首都生態安全。北京市河湖治理已取得顯著成效，但仍面臨一些深層次的挑戰，需要進一步提高治理效果、實現可持續、成本可控的生態治理。

具體建議包括推廣基於生態系統方法的水生態治理技術、完善河湖治理成效科學評估體系，以及構建「政府主導、社會參與、市場補充」的多元參與和共建共治機制。