陳茂波稱國際形勢分化 香港越來越重要 研與韓國互掛ETF｜亞洲金融論壇

政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇舉行，財政司司長陳茂波表示，國際形勢日漸分化，各經濟體正尋求新夥伴及替代市場，中國此時提供了較穩定與可預測性，香港亦將因此越來越重要。他指，在全球分化加劇之際，香港將繼續保持開放，發揮「雙向國際融資平台」及離岸人民幣業務中心的角色；並指出近年與沙特阿拉伯推出互掛兩地市場的ETF，現時亦與韓國就類似安排進行合作。

各國正重新評估經濟與安全

陳茂波指出，日前參與瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，親身感受到全球領袖之間，雖然在很多議題上意見分歧，但有一點幾乎達成共識，「世界正變得越來越陌生。長期盟友有可能變成對手，在國家主權、領土完整、聯合國的權威，支持國際秩序80年的根本原則被公然質疑。」

他稱，各國正重新評估其經濟與安全，不論在貿易、供應鏈或金融領域，都在尋求新夥伴及替代市場，此背景下，中國的角色顯得尤為重要。他解釋，中國去年GDP增長仍然達5%，中產對高品質需求上升，正歡迎外國產品與服務；而且目前中國正將戰略重心放在科技進步上，並與產業創新深度融合，將帶來投資機會。

香港成「雙向國際融資平台」

陳茂波表示，香港的雙門戶角色，亦造就其成為「雙向國際融資平台」，目前港股表現強勁，同時有超過400家公司在正籌備來港上市，當中很多是從事前沿科技與高端製造的內地企業，反映香港成全球投資者進入中國創新機遇的重要通道。

他又引述統計指出，港股的資金來源中，約50%來自國際機構投資者、25%來自內地北水，另外25%來自本地機構與散戶，可同時接觸中外資本。

陳茂波同時指出，當今美元正被「武器化」，人民幣未來增長潛力巨大，包括更多內地企業出海，以及人民幣資產吸引更多分散風險的資本。至於香港作為全球領先的離岸人民幣業務中心，他稱，正積極擴大人民幣計價的投資與風險管理產品，提升市場流動性，協助推動人民幣國際化進程。