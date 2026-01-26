Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞投行稱全球面臨多重挑戰 斯洛文尼亞財長籲「與其抱怨，不如行動」｜亞洲金融論壇

宏觀經濟
更新時間：11:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:25 2026-01-26 HKT

亞洲基礎設施投資銀行行長、董事會主席鄒加怡表示，全球面臨地緣政治緊張、價值鏈碎片化等多重挑戰，基礎設施、氣候應對、數字建設等領域的投資供需缺口亟待彌補。另外，亞投行早前宣布將在香港設立新辦公室，鄒加怡指，香港作為國際金融中心，「多邊銀行要成為促變者」，亞投行助力將金融發展及資源調動，為香港的基礎設施提供更多資金，通過高質量項目帶動經濟增長與稅收增加，反哺進一步的基礎設施投資。

斯洛文尼亞將發行第一隻熊貓債

斯洛文尼亞副總理兼財政部長Klemen Boštjančič表示，過去一年世界沒有變得更好而是更差，直言「與其抱怨，不如行動」，各國及地區應減少內部協調阻礙，為長期合作奠定基礎。他強調，「規模小並非劣勢」，中小經濟體在全球金融格局中仍具獨特價值，並透露將發行第一隻熊貓債，在地緣政治危機中尋求機會。

土耳其財長：避免貿易「單向軌道」

土耳其財政部部長Mehmet Şimşek亦指，當前全球面臨高波動性與保護主義挑戰，以中國為首的亞洲經濟體憑藉規模與技術創新具備強大競爭力，但應避免貿易「單向軌道」。他以旅遊業為例，指中國擁有龐大的市場潛力，通過促進人員往來與服務貿易互補，可有效縮小貿易差距。他又指，全球總債務佔GDP比例高達311%，新興市場更是超過230%，因此財政紀律與資源優化配置至關重要。

今年是亞開行擴大營運規模關鍵

亞洲開發銀行副總裁（東亞、東南亞及太平洋地區）斯科特·莫里斯表示，今年是亞開行擴大營運規模的關鍵一年，不僅業務投放目標進一步提升，還將首次在土耳其開展新營運項目，回應多地區新增的發展需求。他又指，人工智能等技術創新也被視為香港金融中心現代化的重要驅動力，將助力香港在國際金融體系中進一步發揮作用。

財經事務及庫務局局長許正宇總結道，馬年將會是活動大年，象徵敏捷與進取，呼應當前快速變革的全球格局。他指出，香港憑藉「一國兩制」優勢及完善的金融生態，有望在跨區域資本流動、風險管理、綠色金融等領域持續發力，為全球經濟復蘇與發展注入新動能。

