機管局借內企出海潮再起飛 稱企業不只聚焦歐美 加快開拓中東等新市場

內企出海浪潮下，全球正推動企業從「單一市場」走向「全球佈局」。香港國際機場憑藉領先全球的貨運能力、廣闊的國際航線網絡，以及與大灣區的緊密聯動，成為內企連接世界的重要樞紐，促進打通人流、物流、貿易流與資金流的雙門戶。機管局商務執行總監陳正思接受《星島頭條》訪問時表示，今日企業不再只盯北美、歐洲等傳統市場，而是隨着「一帶一路」建設推進，加速拓展中東、東歐等新興市場。

貨運處理能力增至1000萬公噸

為支持大規模內企出海，機場自身的運力與效率至關重要。陳正思指出，香港國際機場三跑道系統於2024年11月啟用，去年全年旅客量達6,100萬人次，按年增長15%，貨運量則達507萬公噸。展望未來，機場每年將有能力接待1.2億人次旅客及處理1,000萬公噸貨運量，為企業出海提供充足的運力支持。

為進一步擴大航線覆蓋，機場亦於2024年推出「航空網絡拓展計劃」，目前已吸引32家航空公司、80多條航線參與，還加密航線及開闢多個新航點。此外，香港國際機場與越南、柬埔寨、印尼等多國機場機構簽署合作備忘錄，並支援及配合政府與歐洲、西非、拉丁美洲的國家達成航空協議，持續完善全球航線網絡。

東莞空港中心節省大量時間

隨著大灣區聯通需求日益增加，香港國際機場去年底推出「轉機停車場」。陳正思介紹，大灣區居民可經港珠澳大橋自駕至機場旁邊的「轉機停車場」，無需辦理香港出入境手續即可直接進入機場禁區乘機，自動化停車系統更進一步提升旅客體驗。

貨運方面，大灣區約七成的國際空運貨物都經香港國際機場處理，所以機場在東莞設立「香港國際機場東莞空港中心」，提供創新的跨境海空聯運服務，將香港國際機場的服務延伸至製造業腹地，貨物可在東莞完成安檢、收貨、打板等程序後直接坐船到香港國際機場上機。這項「海空貨物聯運模式」縮短了於東莞空港中心的交貨時間至航班起飛前14小時，大幅提升運作效率，顯著提升效率及國際競爭力。

於2025年，經東莞空港中心處理的貨值達330億元人民幣，較2024年翻倍。機管局預計香港國際機場東莞空港中心永久設施於2027年啟用後，年處理能力將達100萬公噸；屆時的交貨時間亦再縮短至航班起飛前9小時，預期可為企業節省三分之一時間與一半物流成本。

為推動香港航空貨運業數碼化，機管局於2021年推出香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo Data Platform，運用區塊鏈與智能合約技術整合供應鏈數據，為貨運代理、航空公司等持份者提供一個綜合資訊入口，實現無紙化操作。此外，機管局更參與香港金融管理局的CargoX項目， 於徵得貨主或貨運代理同意後，為銀行、信貸資料服務機構等提供可靠的貨運物流數據，大幅簡化中小企等融資流程，為香港貿易融資生態現代化出一分力。

另外，香港國際機場自身亦是內地科技企業出海的重要場景。機場目前於停機坪運作中大規模使用無人駕駛技術，包括行李運輸、貨物運送、巡邏及員工接載等多種任務。這套適合機場使用的系統是香港機場數年前與一家內地初創企業共同研發。如今，這項無人車技術已輸出至多哈、新加坡等海外機場，同時也於內地機場應用，形成從香港出海，再反哺內地的良性循環。

跨境電商及鮮活成重要增長點

內企出海生態逐漸成熟下，經由香港國際機場運輸的貨物種類越來越多元。陳正思指出，電子商貿是全球未來商貿大趨勢，跨境電商是機場其中重要的增長點之一，目前已吸引DHL、UPS、菜鳥等國際物流巨頭落戶，其中位於香港國際機場的DHL中亞區樞紐中心年處理能力逾100萬公噸，於機場發展的UPS新樞紐預期於2028年啟用，預計年處理能力近100萬公噸。

鮮活貨物則是另一大領域，據她介紹，香港國際機場是全球首個獲得國際航空運輸協會所有CEIV認證的機場，包括醫藥品冷鏈、鮮活貨物、活生動物及鋰電池；機場的智能冷鏈設施配備30多部流動冷凍拖卡，可實現全流程溫控。去年4月還推出了「鮮活食品快線」，將進口的新鮮水果和海鮮經港珠澳大橋運送至內地，實現澳洲龍蝦16小時從海外抵達廣州酒樓，未來也將應用於內地鮮活貨物出海，助力更多高附加值農產品走向世界。

此外，亦有眾多內地手機品牌出海。她指手機品牌產量大，生產後亦需很快運到世界各地市場，機場為此提供包機服務，將東莞生產的手機快速運往印度等新興市場

SKYTOPIA打造新模式招商

另一方面，機管局去年推出機場城市發展項目SKYTOPIA，打造集藝術、文旅、遊艇、娛樂於一體的世界級目的地。重點項目包括建設全香港最大遊艇港灣；在亞洲國際博覽館第二期發展，興建可容納2萬人、全港最大室內表演場地；同時規劃建設藝術倉儲等配套項目。

陳正思表示，這些多元化項目不僅能吸引旅客，亦會吸引不少出海企業做生意。以遊艇港灣為例，除遊艇停泊區外，還將沿著海岸線佈置海上度假酒店、特色餐飲設施及藝術小店，打造完整的海岸線經濟生態。相關項目將以全球招商模式推進，支持本地、內地及海外企業通過合資方式共同開發，企業可在此展示品牌、拓展國際合作，商機空間潛力巨大。